Lipavský: Nezabudneme na odvahu Bajevovej, protestujúcej proti invázii

Praha 6. februára (TASR) - Česko na odvahu ruskej disidentky Tatiany Bajevovej, ktorá sa v auguste 1968 v Moskve zúčastnila na demonštrácii proti vpádu jednotiek Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa, nikdy nezabudne. V reakcii na jej úmrtie to vo štvrtok uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Premiér ČR Petr Fiala vyzdvihol, že riskovala život a slobodu, informuje spravodajkyňa TASR.



"Tatiana Bajevová bola jednou z 'ôsmich statočných', ktorí verejne protestovali proti okupácii Československa v roku 1968. Riskovala svoj život a slobodu, aby sa postavila za tých, ktorých jej krajina okupovala," napísal Fiala.



Lipavský pripomenul, že jej Česko v roku 2018 udelilo cenu Gratias Agit za šírenie dobrého mena ČR v zahraničí. Dodal, že heslá ako 'Hanba okupantom' či 'Za vašu aj našu slobodu', ktoré sú s vtedajším protestom spájané, platia aj dnes.



Informáciu o úmrtí Bajevovej priniesla vo štvrtok spoločnosť Memorial. Nezverejnila však, kedy a kde zomrela.



Disidentka sa 25. augusta 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnila na demonštrácii proti vpádu jednotiek Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa a proti potlačeniu Pražskej jari. Mala vtedy 21 rokov. Ako jediná zo skupiny sa vyhla trestnému stíhaniu, lebo po zadržaní povedala, že na Červenom námestí bola v čase protestu náhodou. Sedem osôb bolo odsúdených na nepodmienečné tresty odňatia slobody, vyhnanstvo alebo nútené psychiatrické liečenie.