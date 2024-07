Lipavský: Nie som presvedčený, že bojkot v Budapešti je v záujme ČR

Praha 23. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský nebol podľa svojich slov presvedčený o tom, že bojkot neformálneho stretnutia šéfov diplomacií krajín EÚ, ktoré sa malo v auguste uskutočniť v Budapešti, je v záujme ČR. S Maďarskom je podľa neho potrebné hovoriť a takémuto stretnutiu by sa osobne nevyhýbal. Povedal to v utorok vo vysielaní spravodajskej stanice ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Josep Borrell nakoniec rozhodol, že sa nestretneme v Budapešti... Toto by sa dalo interpretovať ako určitý trest pre Maďarsko a maďarské predsedníctvo práve za túto avantúru," povedal Lipavský v súvislosti s kontroverznou sériou návštev maďarského premiéra Viktora Orbána na Ukrajine, v Rusku, Číne a USA.



Dodal, že sám čelil niekoľko týždňov otázkam, či by na schôdzku do Budapešti išiel alebo nie. "Nebol som úplne pevne presvedčený, že bojkotovať alebo nezúčastniť sa na takom rokovaní je to najlepšie, čo je v záujme Česka, a to z toho dôvodu, že na týchto rokovaniach sa jednoducho hovorí o vážnych veciach a môžem rokovať so svojimi partnermi. Na druhej strane misky váh stojí to, že určitým spôsobom legitimizujete niečo, s čím veľmi nesúhlasíte, takže sa to vo mne bilo. A asi som nebol v skutočnosti jediný," vysvetlil svoj postoj Lipavský.



Podotkol, že Gymnich nie je maďarský formát, ale formát EÚ a Maďarsko ako predsednícka krajina má povinnosť predsednícke akcie hostiť. Na otázku, či by on do Maďarska na Gymnich prišiel, ak by sa tam konal, odpovedal, že on tam nedávno bol na bilaterálnom stretnutí. "Ja sa tomu nevyhýbam, lebo si myslím, že úlohou ministra zahraničných vecí je hovoriť aj s tými, s ktorými nesúhlasí," povedal šéf českej diplomacie. Dodal, že podľa neho je potrebné s Maďarskom hovoriť, lebo spojenci súhlas Budapešti v mnohých veciach potrebujú.



Maďarsko na začiatku júla prevzalo polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Orbán vzápätí v krátkom slede navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty, pričom tieto zahraničné cesty označil za misie zamerané na dosiahnutie mieru na Ukrajine.



Lídri EÚ odsúdili tieto Orbánove cesty s tým, že nekonal v mene európskej dvadsaťsedmičky, ale len za Maďarsko. Niekoľko členských štátov zároveň avizovalo bojkot neformálnych stretnutí Rady, ktoré hostí Maďarsko.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok rozhodol, že augustové neformálne stretnutia na úrovni ministrov zahraničných vecí a obrany v rámci Rady EÚ sa budú konať v Bruseli, a nie v Budapešti. Odôvodnil to postojom Maďarska k vojne na Ukrajine.