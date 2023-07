Lipavský: Núdzový stav na Rodose neobmedzí prílety na ostrov

Praha 26. júla (TASR) - Vyhlásenie núdzového stavu gréckymi úradmi na ostrove Rodos neznamená obmedzenie príletov na ostrov. V stredu to povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Rezort podľa neho neeviduje žiadneho českého turistu v núdzi. Na Rodose by ich aktuálne malo byť približne 4500, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Aktuálne platí, že na celom území ostrova Rodos bol vyhlásený núdzový stav. Dôvod, prečo k tomu grécka vláda pristúpila, sú rôzne mimoriadne opatrenia, ktoré sú potrebné na prekonanie následkov požiarov," vysvetlil minister. Podľa jeho názoru je to zrejme preto, aby mohli nasadiť ďalšie prostriedky. Zdôraznil, že opatrenie nemá priamy vzťah na cestovné varovanie. "Neznamená to evakuáciu či obmedzenie príletov na tento ostrov," spresnil Lipavský.



Český rezort diplomacie už na Rodose neeviduje žiadnych českých občanov v núdzi alebo takých, ktorí by sa potrebovali dostať do vlasti. Lipavský dodal, že konzulárny tím je v kontakte s miestnymi delegátmi. "Obchádzajú hotely a zisťujú, v akom sú stave a akým spôsobom fungujú," uviedol minister s tým, že na Rodose vydali 23 náhradných cestovných dokladov.



Zopakoval, že rezort aj napriek núdzovému stavu neplánuje vydať plošné odporúčanie, aby ľudia na ostrov necestovali. Vydávanie varovaní a odporúčaní podľa neho nie je založené na pocitoch, ale na konkrétnych faktoch. "Ak vieme, že sever ostrova a letisko nie sú zasiahnuté, nie je dôvod, aby sme dávali plošné cestované odporúčanie," doplnil.



Hasiči po celom Grécku podľa stredajšieho vyjadrenia ich hovorcu Ioannisa Artopiosa aktuálne zápasia s celkovo 90 požiarmi, z ktorých 61 vypuklo za uplynulých 24 hodín.