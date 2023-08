Lipavský o rozhodnutí Ruska posilniť západnú hranicu:NATO s tým počíta

Praha 9. augusta (TASR) - Severoatlantická aliancia si hrozby zo strany Ruska uvedomuje a podľa toho postupuje. Nové obranné plány NATO s takýmito scenármi počítajú. V reakcii na vyhlásenie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua o vojenskom posilnení západnej hranice Ruska to v stredu uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na začiatku júla sme boli spolu s ministerkou obrany (Janou Černochovou) na summite NATO vo Vilniuse, kde Aliancia prijala nové obranné plány, ktoré práve s týmito scenármi počítajú. ČR pracuje na modernizácii armády, NATO si uvedomuje tieto hrozby a podľa nich postupuje," komentoval kroky Ruska Lipavský po tom, ako sa na Pražskom hrade stretol s prezidentom Petrom Pavlom.



Šéf českej diplomacie prezidenta okrem iného informoval o výsledkoch víkendových konzultácií v saudskoarabskej Džidde, kde zástupcovia asi 40 krajín rokovali o mieri na Ukrajine. "Ponúkli sme odbornú pomoc v napĺňaní desaťbodového ukrajinského mierového plánu, a to najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti a vyšetrovania vojnových zločinov," spresnil pozíciu Česka minister.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu oznámil, že Rusko posilní svoje jednotky na západných hraniciach krajiny v súvislosti s rozširovaním Severoatlantickej aliancie a posilňovaním východného krídla NATO. Vstup Fínska do NATO a budúce členstvo Švédska v Aliancii označil za "závažný destabilizačný faktor". Zdôraznil tiež, že počet vojakov NATO rozmiestnených vo východnej Európe sa od vlaňajšieho februára zvýšil dvaapolnásobne. Tieto kroky označil za hrozbu pre bezpečnosť Ruska, preto si podľa neho vyžadujú včasnú a primeranú reakciu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)