Lipavský ocenil Zalužného Medailou za zásluhy o diplomaciu

Praha/Londýn 16. novembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v piatok večer ocenil Medailou za zásluhy o diplomaciu bývalého hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného, ktorý v súčasnosti pôsobí ako ukrajinský veľvyslanec v Londýne, píše TASR podľa spravodajského webu Novinky.cz.



"Jeho odvaha a osobný príklad boli kľúčové pre odrazenie ruskej agresie, ktorá je útokom proti všetkým demokratickým krajinám. Preto som sa rozhodol udeliť mu Medailu za zásluhy o diplomaciu," uviedol Lipavský na sociálnej sieti X.



Lipavský sa so Zalužným stretol na záver svojej dvojdňovej cesty do Spojeného kráľovstva, kde sa okrem iného stretol aj so svojím britským s rezortným partnerom Davidom Lammym.



Ukrajinský generál bol vymenovaný za hlavného veliteľa ozbrojených síl v júni 2021. Pod jeho velením vojaci odolali prvotnému náporu ruskej invázie z februára 2022 a počas prvého roku vojny dobyli späť okupované časti Charkovskej oblasti a tiež oslobodili Cherson na juhu Ukrajiny ako jediné oblastné centrum, ktoré ruské vojská dokázali obsadiť.



Zalužnyj bol tiež strojcom minuloročnej ofenzívy, pri ktorej sa ukrajinským silám podaril len malý prienik silne opevnenou ruskou obranou. Následne sa prejavili rozdielne názory v ukrajinskom vedení, najmä medzi ním a prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Zalužného potom vo februári tohto roku na pozícii hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl vystriedal Oleksandr Syrskyj. V máji Zalužného prezident Zelenskyj prepustil z vojenskej služby a menoval ukrajinským veľvyslancom v Londýne.



Medaila za zásluhy o diplomaciu sa v ČR udeľuje od roku 2019 a medzi jej držiteľov patria mnohé české i zahraničné osobností a organizácie, ktoré sa zaslúžili o posilnenie demokracie a ľudských práv alebo o prehĺbenie vzťahov medzi svojou krajinou a Českou republikou.