Lipavský odchádza od Pirátov a chystá sa podať demisiu

Praha 1. októbra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v utorok požiadal o ukončenie členstva v Českej pirátskej strane. Na straníckom fóre to zdôvodnil slovami, že sa nestotožňuje s odchodom Pirátov z vlády a už dlhší čas má na niektoré otázky rozdielne názory. Potvrdil tiež, že ešte v utorok požiada aj o uvoľnenie z ministerskej funkcie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rešpektujem výsledky hlasovania o odchode z vládnej koalície a dnes zanesiem svoju demisiu predsedovi vlády ČR. Zároveň platí, že sa nestotožňujem s odchodom Pirátov do opozície a už nebudem zastierať, že sa v niektorých ohľadoch dlhšiu dobu so stranou názorovo rozchádzam. Rovnako sa nestotožňujem s mnohými vecami, ktoré zazneli minulý týždeň na tlačovej konferencii v snemovni," vysvetlil svoje rozhodnutie Lipavský.



Členom strany bol od roku 2015. V príspevku na straníckom fóre sa poďakoval za príležitosti, ktoré vďaka členstvu v strane získal, a Pirátom zaželal mnoho úspechov v ich novom smerovaní.



Lipavský svoj odchod zo strany avizoval už minulý týždeň krátko po vypuknutí vládnej krízy. Český premiér Petr Fiala v utorok (24.9.) oznámil, že z postu ministra pre miestny rozvoj odvolá predsedu Pirátov Ivana Bartoša. Tí si tento krok interpretovali ako vyhodenie celej ich strany z vlády. Členovia si odhlasovali, že z koalície odídu, a preto demisiu podajú aj zvyšní dvaja pirátski ministri - okrem Lipavského aj minister pre legislatívu Michal Šalomoun.



Ostatní členovia vlády vrátane premiéra chcú, aby Lipavský vo vláde zostal. Podľa českých médií už dostal ponuky od iných strán, prípadne je v hre možnosť, že by vo funkcii pokračoval ako nestraník. Doterajší šéf českej diplomacie takúto možnosť nevylúčil, ale doteraz ju komentoval len slovami, že nechce predbiehať.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)