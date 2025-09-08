Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lipavský odsúdil útok v Jeruzaleme, podotkol, že teror nie je riešením

Na snímke český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

K streľbe došlo v pondelok ráno na križovatke Ramot v severnej časti Jeruzalema.

Autor TASR
Praha 8. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský odsúdil pondelkový útok v Jeruzaleme a na sociálnej sieti X uviedol, že v tomto ohľade bude Česko vždy na strane Izraela, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Dôrazne odsudzujem dnešný teroristický útok v Jeruzaleme. Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám všetkých obetí. Teror nie je riešením, budeme v tomto ohľade vždy na strane Izraela,“ napísal Lipavský na sieti X. Vo vysielaní stanice ČT24 potom dodal, že nemá informácie, že by sa útok nejakým spôsobom dotkol českých občanov.

K streľbe došlo v pondelok ráno na križovatke Ramot v severnej časti Jeruzalema. Minimálne dvaja útočníci sa na miesto dopravili autom a následne začali strieľať do davu smerom k zastávke MHD. Na mieste zomreli štyria ľudia, ďalší dvaja podľa servera The Times of Israel zomreli neskôr v nemocnici a ďalších šesť osôb je vo vážnom stave.

Križovatka Ramot sa nachádza v tej časti časti Jeruzalema, ktorú Izrael dobyl vo vojne v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý Organizácia Spojených národov a väčšina krajín neuznáva.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

