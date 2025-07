Lipavský: Podpora Ukrajiny neznamená, že jej vláda môže robiť čokoľvek

Praha 23. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v stredu na sociálnej sieti X pripomenul, že boj proti korupcii je na ceste Ukrajiny do Európskej únie kľúčový. A hoci ČR Ukrajinu podporuje, neznamená to vopred daný súhlas na akékoľvek kroky ukrajinskej vlády. Reagoval tak na kontroverzný zákon, ktorý v utorok schválil ukrajinský parlament. Z dôvodu, že výrazne obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine, sa už uskutočnili aj protesty, informuje spravodajkyňa TASR.



„Situáciu na Ukrajine sledujeme. Boj proti korupcii je kľúčovou súčasťou cesty do EÚ. Ukrajina patrí do Európy a našu podporu majú jej občania. Podpora ale nikdy nebola a nebude bianko šek pre akékoľvek kroky vlády,“ napísal Lipavský s tým, že to v stredu pripomenul ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí Andrijovi Sybihovi.



Ukrajinský parlament, Najvyššia rada, v utorok schválil legislatívu sprísňujúcu dohľad nad dvoma inštitúciami – Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU) a Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru (SAP). Kritici varujú, že zákon by mohol oslabiť ich nezávislosť a posilniť vplyv okolia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na vyšetrovanie korupčných prípadov. Podľa webovej stránky parlamentu prezident zákon v utorok večer už podpísal.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)