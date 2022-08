Lipavský: Pozastavenie vízovej dohody s Ruskom je len prvý krok

Na archívnej snímke šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v Bruseli 17. mája 2022. Foto: TASR/AP

Praha 31. augusta (TASR) – Pozastavenie platnosti dohody o zjednodušení vydávania víz medzi EÚ a Ruskom je len prvý dôležitý krok. Po zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Únie v Prahe to v stredu uviedol šéf českej diplomacie Jan Lipavský. TASR informácie prevzala od Českej televízie a agentúr Reuters, DPA, AFP a AP.Česko podporuje úplný zákaz vydávania turistických víz pre ruských občanov a podľa Lipavského, bude teraz Európska komisia (EK) preverovať ďalšie kroky. Pôjde napríklad o platnosť aspoň časti z približne 12 miliónov schengenských víz, ktoré uý boli vydané Rusom.EK a ďalšie inštitúcie by mali pomôcť pri riešení problémov pobaltských štátov, ktoré z bezpečnostných dôvodov potrebujú obmedziť pohyb státisícov ruských občanov cez svoje hranice, dodal Lipavský.Výsledkom neformálnych rokovaní v Prahe je tiež potvrdenie, že EÚ nebude uznávať cestovné pasy vydané na Ruskom obsadených ukrajinských územiach.Pozastavenie platnosti vízovej dohody sa považuje za minimálny kompromis v spore medzi členmi EÚ o prísnejšie obmedzenia. Poľsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko pred zasadnutím uviedli, že zvažujú vlastné dočasné opatrenia, ako sú zákaz vydávania víz alebo obmedzenie počtu ruských občanov s vízami EÚ vstupujúcich na ich územie, ak takéto kroky nezavedie EÚ ako celok.Podľa spoločného vyhlásenia štvorice krajín je potrebné radikálne znížiť počty vydávaných víz, najmä turistických, no súčasne zaviesť výnimky "".Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell povedal, že krajiny susediace s Ruskom môžu podniknúť na národnej úrovni opatrenia s cieľom obmedziť vstup do EÚ, no v súlade s predpismi schengenského priestoru.Borrell tiež zdôraznil, že zástupcovia ruskej občianskej spoločnosti, študenti, novinári i ľudia obávajúci sa o svoju bezpečnosť by naďalej mali mať možnosť do EÚ cestovať." vyhlásil.Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto pripomenul, že jeho krajina od štvrtka zníži počet víz pre ruských občanov o desať percent. "" zdôraznil Haavisto. "