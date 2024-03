Lipavský pred ministerským zasadnutím V4 v Prahe rokoval so Sikorským

Praha 20. marca (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v stredu v Prahe privítal svojho poľského kolegu Radoslawa Sikorského. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch aj o spolupráci v oblasti bezpečnostnej politiky. Informácie zverejnilo na svojom webe české ministerstvo zahraničných vecí, uvádza TASR.



Ide o prvú návštevu Sikorského v Česku po ustanovení novej poľskej vlády vlani v decembri. Konala sa v predvečer zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky v Prahe.



"Európa je dnes ohrozená a my musíme reagovať. Naše dve krajiny z histórie veľmi dobre vedia, že ruský imperializmus sa na Ukrajine nezastaví. Pravidelne počúvame ruských propagandistov, ktorí vyzývajú na bombardovanie Prahy alebo Varšavy," uviedol Lipavský.



Šéfovia českej a poľskej diplomacie diskutovali aj o možnosti, ako zastaviť ruskú agresiu proti Ukrajine a hrozbu pre východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Poľsko podľa Lipavského otvorene podporilo iniciatívu Prahy na nákup 800.000 kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu, ktorá na bojisku trpí jej nedostatkom. Do iniciatívy sa dosiaľ zapojilo 18 krajín.



"Som hrdý na to, že Česká republika a Poľsko sú lídrami v podpore Ukrajiny. Úloha Poľska sa navyše ešte zvýši v súvislosti s poľským predsedníctvom v Rade EÚ v prvej polovici budúceho roka 2025," dodal český minister. Poľské predsedníctvo bude podľa neho príležitosťou k nastoleniu tém, ktoré sú kľúčové pre stredoeurópsky región vrátane zaistenia bezpečnosti, migrácie a budúcnosti poľnohospodárstva.



Lipavský a Sikorski rokovali aj o možnostiach spoločného postupu pri zaistení plynovej bezpečnosti. V tejto súvislosti sa dotkli aj toho, ako rozšírenie Transalpínskeho ropovodu (TAL) povedie k definitívnemu ukončeniu dovozu ruskej ropy do rafinérie v českom meste Litvínov.