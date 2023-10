Lipavský: Presun ambasády by bol v rozpore s medzinárodným právom

Praha 10. októbra (TASR) - Presun českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema by bol podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského v rozpore s medzinárodným právom a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Uviedol to v utorok v reakcii na slová premiéra Petra Fialu, ktorý označil presun ambasády za žiaduci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Lipavský podľa stanice ČT24 uviedol, že na presťahovanie veľvyslanectva do Jeruzalema nie sú v tejto chvíli splnené základné podmienky. Zároveň upozornil, že takýto krok by bol v rozpore s medzinárodným právom a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a nebol by ani v súlade s jednotným postojom EÚ.



Šéf českej diplomacie podľa servera Novinky.cz tiež nepovažuje za rozumné, aby na seba Česko v aktuálnej bezpečnostne rozbúrenej dobe pritiahlo pozornosť medzinárodného spoločenstva takto razantným krokom.



K téme presunu českej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema sa v pondelok vyjadril český premiér Petr Fiala. "Osobne dlhodobo podporujem presun českej ambasády do Jeruzalema. Som presvedčený, že v súčasnej dobe by to bol žiaduci krok. O konkrétnom postupe v tejto situácii budem chcieť rokovať s koaličnými partnermi," napísal na sociálnej sieti X.



Presun veľvyslanectva podľa svojich vyjadrení podporuje aj šéf koaličnej strany KDÚ-ČSL Marian Jurečka a šéfka TOP 09 a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. Hnutie STAN na čele s Vítom Rakušanom má zdržanlivejší postoj. Podľa zákona o zahraničnej službe má však presun či zrušenie zastupiteľských úradov v kompetencii minister zahraničných vecí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)