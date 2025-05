Lipavský: Putin do Turecka na rokovanie neprišiel, lebo je zbabelý

Antalya 15. mája (TASR) - Neúčasť ruského prezidenta Vladimira Putina na rokovaniach s ukrajinskou stranou, ktoré by sa mali uskutočniť vo štvrtok v Istanbule, svedčí podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského o zbabelosti šéfa Kremľa. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Putinova neúčasť na rokovaniach v Istanbule s Ukrajincami, kam vyslal svojho poradcu Medinského, svedčí o zbabelosti ruského prezidenta,“ napísal vo štvrtok Lipavský na sociálnej sieti.



Pred začiatkom rokovania šéfov diplomacií krajín NATO uviedol, že Putin sa schôdzky zjavne bojí, keďže do Turecka poslal „ideologickú figúru“. Už to je podľa českého ministra signálom, že k rokovaniu nebude pristupovať príliš pozitívne.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že teraz je na Rusoch, aby urobili ďalšie potrebné kroky, pretože Ukrajina je na záväzok prímeria a okamžité rokovania pripravená.



Ak by sa schôdzka medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou v Istanbule uskutočnila, išlo by o prvé priame stretnutie znepriatelených strán od marca 2022. Minulú nedeľu ho navrhol ruský prezident Vladimir Putin, ktorého prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku.



Do poslednej chvíle nebolo jasné, či Putin do Turecka príde. Moskva nakoniec v stredu večer oznámila, že ruskú delegáciu povedie Vladimir Medinskij, ktorý bol hlavným ruským vyjednávačom aj počas mierových rokovaní pred troma rokmi.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)