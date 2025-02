Lipavský: Reakcia ČR na parížsku schôdzku je veľmi presná

Praha 17. februára (TASR) - Reakcia českého premiéra Petra Fialu na schôdzku vybraných európskych lídrov v Paríži bola podľa ministra zahraničných vecí ČR Jana Lipavského "veľmi presná a určite nie ublížená". Neformálnych stretnutí je podľa neho veľa. Podotkol, že Česko sa s výsledkami stretnutia bude musieť detailne zoznámiť a nie je dané, že s nimi bude súhlasiť. Povedal to v pondelok v relácii Interview ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa predchádzajúceho vyjadrenia Fialu pondelkové stretnutie niektorých európskych lídrov v Paríži nič nevyrieši. Aby bola Európa braná viac vážne, sú podľa neho potrebné konkrétne kroky vrátane revízie Green Dealu či ráznejšieho prístupu k nelegálnej migrácii. To potvrdil aj Lipavský.



"Je potrebné sústrediť sa na reálne problémy. Takmer každý týždeň je nejaké neformálne stretnutie, bola aj neformálne Európska rada. Sám som zvedavý, čo vybraní európski lídri uvedú ako výstup z týchto rokovaní. Na druhej strane, pri hypotetickej otázke, či je ČR pripravená vyslať aj vojenské nasadenie na Ukrajinu, si neviem predstaviť, že by sme sa zapájali do operácií tohto typu, ak by Česko nebolo od začiatku súčasťou rokovaní o týchto veciach. Takže uvidíme, čo nám lídri predstavia," komentoval schôdzku Lipavský.



Dodal, že podľa jeho informácií politici rokujú bez mobilov, sami, za zatvorenými dverami. Zdôraznil, že z takýchto schôdzok ani nie sú písomné výstupy. ČR je podľa jeho slov v kontakte s Dánskom a Holandskom, ktoré sa na stretnutí zúčastňujú. "Uvidíme, čo z Paríža vypadne. Ale to neznamená, že sa okamžite prihlásime, že s tými výsledkami súhlasíme. To si vlastne vôbec neviem predstaviť, bude sa to musieť veľmi detailne posudzovať," povedal Lipavský.



Na otázku, nie je reakcia Fialu a súčasný postoj ČR "ublíženecký", lebo Česko na rokovania pozvané nebolo, Lipavský odpovedal slovom "vôbec". "Myslím si, že je to jasná správa o tom, čo robí Európu relevantnou a je to téma migrácie aj Green Dealu, aby sme boli dostatočne vnútorne silní a mali sme potom vôľu a silu zvládať aj tie vonkajšie hrozby," vysvetlil minister.



Dodal, že Američania nemajú dostatok nástrojov na to, aby mier na Ukrajine vyriešili bez Európy. Zároveň podotkol, že z americkej strany prichádzajú rôzne správy a situácia podľa neho nie je úplne prehľadná.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)