Lipavský: Ruské voľby sú rozprávka s Putinom v hlavnej úlohe

Praha/Brusel 18. marca (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v pondelok vyhlásil, že v nedeľu skončené ruské prezidentské "voľby" sú rozprávkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v hlavnej úlohe. Lipavský to povedal novinárom na Rade Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli. TASR prevzala informácie z českého portálu Novinky.cz.



"Tá volebná fraška prebehla na ilegálne anektovaných územiach Ukrajiny. A to nemá jednoducho žiadnu legitimitu. (Je to) ruská rozprávka o voľbách v hlavnej úlohe s Vladimirom Putinom. V Rusku prebehla už niekoľkokrát a ten výsledok nikoho neprekvapil," uviedol Lipavský.



Šéf českej diplomacie takto reagoval na trojdňové ruské prezidentské "voľby", ktoré sa skončili v nedeľu a výrazne v nich zvíťazil šéf Kremľa Putin. Podľa údajov štátnej tlačovej agentúry TASS získal 87,32 percenta hlasov voličov.



Lipavský sa vyjadril aj k sankciám súvisiacim so smrťou ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý zomrel v polovici februára v ruskej trestaneckej kolónii za polárnym kruhom.



"Určite budeme podporovať, aby na ľudskoprávne režimy boli zaradené aj osoby, ktoré mali podiel na smrti Alexeja Navaľného. (...) Česko je v tomto úplne jednoznačné," povedal minister. Zatiaľ neuviedol, akú podobu by sankcie mali mať. Západ obviňuje zo smrti Navaľného práve Putina.



Navaľnyj ovplyvnil prezidentské voľby aj po smrti. Vdova Julija Navaľná vyzvala obyvateľov Ruska, aby v posledný deň prezidentských volieb 17. marca o 12.00 h, v každom z 11 časových pásiem krajiny, prišli všetci naraz do volebných miestností prejaviť nesúhlas s režimom prezidenta Putina. V súvislosti s týmto protestom nazvanom "Napoludnie proti Putinovi" boli v Rusku zatknuté desiatky ľudí.



Lipavský tiež podľa portálu Novinky.cz informoval, že Česko podporuje sankcie na dovoz ruského obilia.