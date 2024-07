Český minister Lipavský: Vrahovia detí sú odpad ľudstva

Praha 9. júla (TASR) - Česko si v súvislosti s pondelkovým útokom Ruska na detskú nemocnicu v Kyjeve predvolalo ruského veľvyslanca Alexandra Zmejevského. V utorok to na sociálnej sieti X uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rozhodol som o predvolaní ruského veľvyslanca. Vrahovia, ktorí útočia na deti v nemocnici, sú odpadom ľudstva. Dostal pokyn to v Moskve odkázať," napísal Lipavský.



Protest Česka tlmočil Zmejevskému podľa servera Seznam Zprávy ministrov námestník Jan Marian. Po odchode z Černínskeho paláca ruský veľvyslanec podľa servera opakoval, že to nebola ruská, ale ukrajinská strela. Stretnutie na ministerstve podľa neho prebiehalo "ako obvykle".



Rezort si ruského veľvyslanca za tento rok predvolal už viackrát, napríklad v máji po kybernetických útokoch Ruska v ČR či vo februári po úmrtí lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.



Pondelkové ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 27 obetí a 117 zranených. Ukrajina celkovo hlási najmenej 37 úmrtí a 170 zranených v krajine. Jeden z náletov zasiahol aj detskú nemocnicu v hlavnom meste. Ukrajina označila útok na nemocnicu za cielený, pretože videozáznam podľa nej zachytáva riadenú raketu, ako sa blíži k budove. Rusko však tvrdí, že nemocnicu zasiahla strela z ukrajinského systému protivzdušnej obrany NASAMS.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)