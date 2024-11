Lipavský: Rusko použitím hypersonickej strely eskaluje svoju agresiu

Praha/Kyjev 22. novembra (TASR) - Vystrelením hypersonickej strely chcela Moskva podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského hlavne zastrašiť Ukrajincov a Európanov. Povedal to počas návštevy Ukrajiny, ktorú začal v piatok. Na tlačovej konferencii s ukrajinským rezortným partnerom Andrijom Sybihom vyzval spojencov, aby dovolili Kyjevu brániť sa podľa jeho uvážení vrátane cielených útokov na ruské územie. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR.



Rusko vo štvrtok prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajine použilo nový typ hypersonickej balistickej rakety stredného doletu. V piatok ráno, ešte keď bol na viacerých miestach vyhlásený poplach, pricestoval do ukrajinskej metropoly šéf českej diplomacie. Je to jeho štvrtá návšteva krajiny od začiatku ruskej invázie.



Použitie strely označil za ďalšiu eskaláciu vojny a symbol toho, že Rusko v nej bude ďalej pokračovať. Na rokovaní so Sybihom pripomenul, že ČR by do konca roka mala Ukrajine dodať zvyšok z 500.000 kusov delostreleckej munície z českej iniciatívy.



"Moja krajina v minulosti zažila podobné výzvy a ťažké voľby. Iní chceli rozhodovať o našom osude bez nás. A všetci vieme, ako to dopadlo. To nebude prípad Ukrajiny. Vy ste tí, ktorí budú rozhodovať o svojom osude, demokratické štáty budú vo vašom legitímnom boji proti ruskému teroru stáť na vašej strane," povedal na tlačovej konferencii Lipavský.



Počas návštevy si prezrel projekt odmínovania v obci Myle pri Kyjeve a sám si podľa stanice ČT24 odmínovanie vyskúšal. Iniciatívu tam vedie humanitárna mimovládna organizácia Halo Trust a finančne sa nej podieľa viacero krajín vrátane Česka. "Je to práca, ktorá je pre miestne obyvateľstvo extrémne dôležitá, aby sa nebálo chodiť do lesa, a zároveň je veľmi pomalá. Takže som rád, že aj Česko podporuje odmínovanie," komentoval projekt minister.



Potom si prezrel kyjevskú detskú nemocnicu, ktorú v júni vážne poškodil ruský vzdušný úder. "Keď ruskí barbari zhodili rakety na detskú nemocnicu Ochmatdyt, napísal som, že niečo také môže urobiť len 'odpad ľudstva'. Keď som to dnes však videl na vlastné oči, bol by som býval volil ostrejšie slová," dodal na sociálnej sieti X.



V sobotu by mal Lipavský položiť obilné klasy k pamätníku hladomoru a v pláne má tiež účasť na konferencii o potravinovej bezpečnosti.