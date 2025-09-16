< sekcia Zahraničie
Lipavský: ČR je proti pozastaveniu asociačnej dohody s Izraelom
Autor TASR
Praha 16. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v utorok telefonoval so svojím izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom. Podľa svojich slov ho uistil, že Česko je a bude jasne proti pozastaveniu asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom, o čom hovorila minulý týždeň šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Lipavský o telefonáte informoval na sociálnej sieti X, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vyjadril som prianie, aby sa vojna v Gaze čo najskôr skončila a aby došlo k zlepšeniu humanitárnej situácie. Diskutovali sme o možnom pozastavení asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom, načo som ho uistil, že Česko je a bude jasne proti,“ napísal Lipavský a dodal, že v záujme EÚ nie je obmedzovať svoj vplyv v regióne.
Predsedníčka EK minulý týždeň v prejave o stave Únie vyhlásila, že navrhne uvalenie sankcií na „extrémistických“ členov izraelskej vlády a násilných osadníkov a čiastočné pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom za jeho postup v Pásme Gazy. EK podľa von der Leyenovej najskôr pozastaví bilaterálnu podporu Izraelu a zastaví mu všetky platby. V prejave o stave Únie v Európskou parlamente (EP) pripustila, že nájsť väčšinu na podporu týchto krokov bude v Rade EÚ náročné, keďže niektorí ich budú považovať za príliš prísne a iní za nedostatočné.
Lipavský vtedy uviedol, že sankcionovanie členov izraelskej vlády zo strany Európskej únie nedáva zmysel. Pripomenul, že návrhov na pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom už bolo viacero, ale členské krajiny ich nikdy väčšinovo nepodporili. Podotkol tiež, že nevie, čo von der Leyenovú k uvedeným krokom motivuje.
Saar označil vyjadrenia šéfky EK k Izraelu za poľutovaniahodné, pričom niektoré z nich podľa neho odrážajú falošnú propagandu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a jeho partnerov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
