Lipavský: Sankcie proti izraelským ministrom nedávajú zmysel

Na snímke český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Predsedníčka EK vo svojom prejave o stave EÚ uviedla, že Európska komisia navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu.

Autor TASR
Praha 10. septembra (TASR) — Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský si myslí, že sankcionovanie členov izraelskej vlády zo strany Európskej únie nedáva zmysel. Návrhov na pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom už bolo viacero, ale členské krajiny ich nikdy väčšinovo nepodporili. Lipavský podotkol, že nevie, čo von der Leyenovú k uvedeným krokom motivuje. Reagoval tak na utorkový prejav šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, v ktorom tieto kroky oznámila, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Za posledný rok sme o tom v rôznych variantoch na Rade ministrov zahraničných vecí diskutovali pravidelne a tie návrhy sa nikdy nestretli s podporou. Pred letom sa diskutovalo o pozastavení asociačnej dohody, nestretlo sa to s podporou. A koniec koncov, bol aj návrh na sankcie proti členom izraelskej vlády. Hoci nesúhlasím s ich politikou a s mnohými ich výrokmi, ktoré považujem za extrémistické, nemyslím si, že dáva zmysel ich sankcionovať,“ povedal Lipavský.

Zatiaľ však ide len o politický výrok a treba počkať na to, aký návrh bude reálne predložený a ako bude prezentovaný. Výslednú českú pozíciu preto zatiaľ nechcel konkretizovať. „Vo všeobecnosti som za posledný rok videl mnoho podobných návrhov a všetky boli neúspešné. Tak neviem, čo k tomu Ursulu von der Leyenovú motivuje,“ dodal šéf českej diplomacie.

Predsedníčka EK vo svojom prejave o stave EÚ uviedla, že Európska komisia navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu. Pred europoslancami v Štrasburgu pripustila, že nájsť väčšinu na podporu tohto kroku v rade bude náročné. Okrem toho navrhne aj uvalenie sankcií na extrémistických izraelských ministrov a násilných osadníkov. Súčasnú situáciu v Pásme Gazy označila za neprijateľnú.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
