Lipavský: Spojenci v NATO by mali označiť Rusko za najvážnejšiu hrozbu

Praha 14. mája (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský považuje za kľúčové, aby spojenci v Severoatlantickej aliancii znovu označili Rusko za najvážnejšiu priamu hrozbu pre euroatlantický priestor. Povedal to v stredu pred odletom na neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Turecku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ruská hrozba podľa neho nezmizne ani po pokoji zbraní na Ukrajine. Jej realistické chápanie by malo byť základom pre všetky zmeny v rámci NATO vrátane modernizácie a posilňovania obranyschopnosti, uviedol Lipavský. Dodal, že Rusko nevedie len konvenčnú vojnu na Ukrajine, ale bojuje proti všetkým krajinám, ktoré Ukrajinu podporujú.



Cieľom stretnutia ministrov v Turecku je pripraviť obsah blížiaceho sa summitu NATO v Haagu, ktorý sa podľa slov šéfa českej diplomacie bude venovať najmä otázkam obrany a odstrašenia. „ČR podporuje návrh generálneho tajomníka (Marka) Rutteho, ktorý chce Alianciu posilniť – potrebujeme ju rýchlejšiu, silnejšiu a takú, kde si aj štáty férovejšie rozdelia svoje záväzky,“ povedal minister.



Očakáva, že v Haagu bude potvrdený záväzok z vlaňajšieho summitu vo Washingtone poskytovať Ukrajine bezpečnostnú pomoc v hodnote najmenej 40 miliárd dolárov ročne. Považuje za logické, že aj vzhľadom na zmeny v politike USA vzrastie rola európskych štátov. Lipavský tiež verí, že Aliancia si udrží či prípadne ešte posilní organizačnú rolu v koordinácii tejto pomoci.



Český minister by si želal, aby bola Ukrajina jedného dňa členom NATO. „Verím, že výsledkom akýchkoľvek mierových rokovaní bude obhajoba ukrajinskej suverenity vrátane možnosti, aby bola členom NATO. Jedným z cieľov ruskej agresie však je tomu zabrániť, to si musíme povedať na rovinu,“ podotkol.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)