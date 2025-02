Lipavský v Izraeli: Situácia s hlasovaním o Ukrajine bola nešťastná

Tel Aviv/Praha 27. februára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský podporil počas dvojdennej návštevy Izraela právo krajiny na sebaobranu pred terorizmom. Za nešťastnú považuje situáciu z tohto týždňa, keď Izrael nepodporil rezolúciu OSN, ktorá označovala Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine, informuje spravodajkyňa TASR.



"Skutočný problém je, že tá situácia s dvomi možnými rezolúciami v OSN bola nešťastne rozohraná. Prišlo to na poslednú chvíľu zo strany Spojených štátov. Tak ja dúfam, že pri budúcich hlasovaniach budeme schopní mať tú pozíciu opäť zladenú. Ale mojou úlohou tu nie je niekomu vyčítať konkrétne hlasovanie," povedal Lipavský vo vysielaní stanice ČT24.



Šéf českej diplomacie rokoval nielen so svojím rezortným partnerom Gideonom Saarom, ale tiež s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, prezidentom Jicchakom Herzogom a šéfom Knesetu Amerom Ohanom. Netanjahu sa podľa Lipavského poďakoval českej vláde za podporu. Okrem situácie na Blízkom východe s nimi hovoril aj o hrozbách pre ČR.



Českú bezpečnosť v tejto chvíli podľa jeho slov najviac ohrozuje ruská imperiálna agresia proti Ukrajine, ale tiež rôzne sabotáže alebo informačná vojna, ktorú Rusko podniká proti celej Európe. "To, čo je pre Izrael Irán, je pre nás Rusko. To je veta, ktorej tu všetci dobre rozumejú. Hovorili sme tiež o Asociačnej rade EÚ - Izrael, čo je kľúčová platforma na otvorenú diskusiu, zlaďovanie pozícií a riešenie globálnych výziev," uviedol Lipavský vo videu na sieti X.



Počas návštevy tiež slávnostne uviedol českú ambasádu v Izraeli ako kontaktné centrum pre NATO. Túto rolu bude české veľvyslanectvo podľa rezortu plniť nasledujúce dva roky. Minister sa tiež stretol s rodinami, ktorých príbuzných unieslo v októbri 2023 palestínske militantné hnutie Hamas.