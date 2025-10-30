< sekcia Zahraničie
Lipavský v Izraeli: Udržateľný mier je možný, len ak sa Hamas odzbrojí
Autor TASR
Praha/Tel Aviv 30. októbra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský je na dvojdňovej návšteve Izraela. Vo štvrtok sa stretol so svojím rezortným partnerom Gideonom Saarom, s ktorým hovorili o bezpečnosti, spolupráci a obnove Pásma Gazy. Vo funkcii šéfa českej diplomacie je v Izraeli po tretíkrát, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Udržateľný pokoj zbraní je možný len vtedy, ak Hamas vráti telá rukojemníkov a odzbrojí sa,“ napísal Lipavský na sociálnej sieti X. Saar s českým ministrom hovoril podľa svojich slov aj o tom, ako Palestínska samospráva naďalej vypláca palestínskym útočníkom alebo ich pozostalým peniaze.
Dodal, že Izrael si váži podporu Česka. Lipavskému sa poďakoval za osobné priateľstvo a zaželal mu mnoho úspechov v budúcnosti.
Lipavský počas svojho pôsobenia vo funkcii šéfa českej diplomacie Izrael výrazne podporoval. Opakovane sa vyslovil proti návrhu na pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom či na sankcionovanie členov izraelskej vlády zo strany Európskej únie. Stal sa terčom kritiky mimovládnych organizácií, že Česko Izrael podporuje bezpodmienečne vrátane jeho krokov spôsobujúcich utrpenie civilistov v Gaze, čo kritizoval aj český prezident Petr Pavel. Lipavský to vyvracal tvrdením, že česká podpora Izraela neznamená podporu všetkých krokov vlády Benjamina Netanjahua.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
