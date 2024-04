Lipavský v sídle NATO označil česko-slovenské vzťahy za veľmi dobré

Brusel 4. apríla (TASR) - Na dvojdňových rokovaniach ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli bola opakovane oceňovaná česká iniciatíva nákupu munície z tretích krajín pre Ukrajinu. Povedal to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý spomenul aj súčasné česko-slovenské medzivládne vzťahy, informuje bruselský spravodajca TASR.



Lipavský na otázku, ako hodnotí súčasné česko-slovenské vzťahy, uviedol, že ich vníma ako "veľmi dobré".



"Vzťahy boli ovplyvnené tým odložením medzivládnych konzultácií, ale ja verím tomu, že napríklad aj po prezidentských voľbách sa vrátime do nejakého pracovnejšieho režimu," odkázal.



Upozornil, že obe krajiny majú tú špecifickosť, že ich občania rozumejú tomu, čo hovoria politici v tej druhej krajine.



"Občas tie odkazy v úvodzovkách lietajú cez hranice. Ale musíme sa orientovať na praktickú spoluprácu, na spoluprácu medzi ministerstvami, na expertnú spoluprácu, máme celý rad spoločných záujmov," opísal situáciu Lipavský. Spresnil, že už predbežne prebehli rozhovory o jeho pracovnej návšteve v Bratislave, hľadá sa iba vhodný termín.



"Jasné, vlády majú nejaké postoje, v tej najzákladnejšej otázke sa rétoricky rozchádzame," uviedol s odkazom na ochotu pomáhať Ukrajine aj vojenskými prostriedkami. Ako však dodal, na druhej strane obom štátom záleží na bezpečnosti Európy a stredoeurópskeho priestoru, takže treba hľadať to spoločné, čo obe krajiny spája, a rozvíjať to, čo je medzi nimi najlepšie.



Lipavský ocenil, že počas rokovaní ministrov bola opakovane oceňovaná iniciatíva Českej republiky na nákup munície z tretích krajín, ktorú následne dodajú Ukrajine.



"Viacero krajín nám poďakovalo, že sme s tým prišli. Treba vytrvať, nájsť ďalšie zdroje a ja som vyzýval aj ďalšie krajiny, aby sa zapojili a aby tie predbežné prísľuby premenili na skutočné, aby sme naozaj mohli tú muníciu nakúpiť a dodať na Ukrajinu," vysvetlil.



Slovensko súčasťou českej iniciatívy na nákup munície, ktorú podporuje okolo 20 krajín, nie je. Vláda SR trvá na svojej pozícii pomáhať Ukrajine, ale nie dodávkami zbraní a smrtiacich systémov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)