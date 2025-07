Lipavský: V stredu môže Slovensko zmeniť postoj k sankciám

Praha/Brusel 15. júla (TASR) - V súvislosti so slovenským blokovaním 18. balíka protiruských sankcií EÚ by podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského mohlo dôjsť v stredu k posunu. Lipavský to povedal v utorok popoludní počas rokovania Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa českého ministra bol v tejto téme na utorňajšom zasadnutí ministrov vyvíjaný na Slovensko pomerne veľký tlak. „Zajtra by mohlo dôjsť k určitému posunu, tak verím, že sa tú situáciu podarí vyriešiť. Takže z tohto vychádza môj určitý optimizmus. Samozrejme, nemôžem hovoriť za to, čo urobí Európska komisia a ako sa zachová slovenská strana,“ povedal Lipavský. Verí, že sa v tejto veci podarí nájsť konštruktívne riešenie.



Lipavský nemá informácie o tom, že by balík sankcií blokovali nejaké ďalšie štáty. Maďarské blokovanie sa podľa neho viaže na podporu slovenského stanoviska.



Slovenský premiér Robert Fico v utorok informoval, SR s ohľadom na postoj domácej politickej scény požiadala v Bruseli o odklad hlasovania o 18. balíku sankcií. Najlepšie by podľa Fica bolo udeliť Slovensku výnimku, ktorá by mu umožnila naplniť kontrakt s ruským Gazpromom až do jeho konca v roku 2034. To ale EK odmieta.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)