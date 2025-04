Lipavský varuje pred propagandou na Putinove vyhlásenie prímeria

Praha 19. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v sobotu vyzval ľudí, aby sa „nenechali oklamať propagandou“ ruského prezidenta Vladimira Putina. Tvrdí, že len niekoľko minút po tom, čo šéf Kremľa oznámil „veľkonočné prímerie“ sa na Ukrajine rozozvučal letecký poplach. TASR o tom informuje podľa príspevku Lipavského zverejneného na sociálnych sieťach.



Šéf Kremľa v sobotu oznámil, že od 17.00 h (SELČ) do nedele 23.00 h (SELČ) ruská strana vyhlasuje veľkonočné prímerie a nariadil, aby sa počas tohto stanoveného obdobia zastavili všetky vojenské akcie. „Predpokladáme, že ukrajinská strana bude nasledovať náš príklad,“ povedal Putin.



„To, že len niekoľko minút po oznámení údajného veľkonočného prímeria sa na Ukrajine rozozvučal poplach pred leteckými útokmi, svedčí o tom, ako vážne to Putin myslí,“ napísal šéf českej diplomacie. „Nenechajme sa oklamať jeho (Putinovou) propagandou,“ vyhlásil.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa k prímeriu zo strany Ruska dosiaľ nevyjadril, krátko pred jeho deklarovaným začiatkom na sociálnej sieti X napísal, že o 16.15 (SELČ) zaznamenala protivzdušná obrana ruské drony v ukrajinskom vzdušnom priestore.



Lipavský zároveň poznamenal, že Ukrajina prijala návrh na prímerie už pred mesiacom, pričom Putin podľa jeho slov „sabotuje každý krok smerom k mieru“.



Ukrajina na rokovaniach so Spojenými štátmi 11. marca v saudskoarabskej Džidde súhlasila s americkým návrhom na 30-dňové prímerie. Rusko namiesto toho navrhlo zastavenie leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Moskva tvrdila, že od telefonátu Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 18. marca bolo v platnosti 30-dňové prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry. Toto prímerie podľa vyhlásenia Kremľa uplynulo v piatok (18. apríla). Moskva a Kyjev sa však počas prímeria vzájomne obviňovali z pokračujúcich útokov na energetické zariadenia.