Lipavský: Voľby v USA výrazne nezmenia zahraničnú politiku Washingtonu

Praha 9. novembra (TASR) - Voľby do Kongresu v Spojených štátoch neprinesú výraznú zmenu v zahraničnej politike Washingtonu. Povedal to v stredu český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vieme, že sa nekoná očakávaná republikánska vlna, ktorá mala získať väčšinu v oboch komorách," komentoval situáciu Lipavský. "Nie je to spočítané, takže nevieme, ako dopadne ten pomer síl. To čo vieme, je, že oba tábory budú vyrovnanejšie, než sa predpokladalo," dodal český minister.



"Na druhú stranu aj Republikánska strana dopredu opakovane deklarovala, že sa zásadným spôsobom nepremení pozícia USA voči Rusku a voči Ukrajine, aj keď zaznievali rôzne špekulácie o financovaní a podobne," uviedol k prípadnej zmene zahraničnej politiky USA Lipavský.



Demokrati dosiaľ ovládali obe komory Kongresu, teraz pravdepodobne stratia väčšinu v Snemovni reprezentantov. Podľa volebnej projekcie CNN majú republikáni zatiaľ 199 kresiel a demokrati 178 kresiel z celkových 435. V Senáte je súboj vyrovnaný a podľa súčasného stavu tam majú obe strany po 48 kresiel. Do výsledkov utorkových volieb sa musia započítať už len štyri kľúčové štáty, a to Arizona, Georgia, Nevada a Wisconsin.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)