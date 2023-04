Lipavský: Výroky klauna Lavrova o prezidentovi Pavlovi sú smiešne

Praha 26. apríla (TASR) - Šéf českej diplomacie Jan Lipavský označil v utorok na Twitteri kritiku ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na adresu prezidenta ČR Petra Pavla - pre jeho výroky o Číne a Ukrajine - za "smiešnu".



"Výroky klauna Lavrova na adresu nášho prezidenta sú na smiech. Rusko je teroristický štát a jeho vedenie patrí pred medzinárodný tribunál," napísal Lipavský.



Lavrov v utorok kritizoval vyjadrenia Petra Pavla, ktorý spochybnil záujem Číny na dosiahnutí mieru na Ukrajine, uviedol server iDNES.cz s odvolaním sa na ruské štátne médiá.



Šéf diplomacie Kremľa na okraj zasadania Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku komentoval rozhovor, ktorý dal český prezident bruselskému webu Politico. "Je to výrok takého typu, ktorý nemá nič spoločné s pôsobením normálneho politického činiteľa," povedal Lavrov, ktorý tento mesiac ako zástupca Ruska - vďaka systému rotujúceho predsedníctva - predsedá zasadnutiam bezpečnostnej rady.



Český prezident v utorok zverejnenom rozhovore pre Politico uviedol, že mier na Ukrajine v tejto chvíli nie je v záujme Číny, pretože vojna Pekingu umožňuje nútiť Rusko k ústupkom, pripomína iDNES.cz. "Nemyslím si, že by Čína mala skutočný záujem vojnu v krátkej dobe ukončiť," citoval server Politico slová českého prezidenta.