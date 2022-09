Lipavský vyzval na zriadenie tribunálu pre ruské zločiny

New York 22. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský na štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku vyzval na zriadenie medzinárodného tribunálu, ktorý by stíhal zločiny spáchané Ruskom na Ukrajine. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sme otrasení zverstvami, ktoré ruské jednotky spáchali v Mariupole, Buči, Irpini, Iziume a inde," povedal český minister. Všetky zločiny vrátane deportácií detí či sexuálne motivované zločiny musia byť prešetrené a páchatelia musia čeliť zodpovednosti, vyzval minister.



Lipavský pripomenul, že už viac ako 40 štátov vrátane Česka sa v súvislosti s dianím na Ukrajine obrátilo na Medzinárodný trestný súd. Vyšetrovanie niektorých trestných činov súvisiacich s vojnou začali aj české orgány.



Šéf českej diplomacie v tejto spojitosti hovoril aj o napadnutí Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. "Potlačenie takzvanej Pražskej jari, násilný zásah do pokojného života iného štátu, urobil z mojej krajiny okupovanú kolóniu," povedal Lipavský.



Ruskú agresiu voči Ukrajine označil za pravdepodobne najnebezpečnejšiu výzvu pre svetový mier za posledné desaťročia. Dodal, že dnes Rusko útočí na Ukrajinu a zajtra už môže byť iná krajina.



"Je potrebné nadobro odmietnuť agresívnu koloniálnu politiku Ruska a jeho imperiálne chúťky," uviedol šéf českej diplomacie. Ukrajina podľa neho statočne bojuje za svet, v ktorom platia pravidlá chrániace mier.



Členovia BR nesú podľa jeho slov zodpovednosť za mier a dodržiavanie medzinárodného práva vo svete. "Prosím, konajte," vyzval členov vrcholného orgánu OSN český minister zahraničných vecí.



Jan Lipavský bol prvým Čechom, ktorý vystúpil v BR OSN od roku 1994.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)