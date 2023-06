Lipavský: Vzbura vagnerovcov ukázala, ako je Rusko vnútorne rozhádané

Praha 26. júna (TASR) - Udalosti, ktoré sa počas víkendu odohrali v Rusku, ukázali, ako je krajina vnútorne rozhádaná. Povedal to v pondelok český minister zahraničných vecí Jan Lipavský na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné vecí v Luxemburgu. Zopakoval tiež, že Rusko naďalej zostáva bezpečnostnou hrozbou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"To, čo sme zažili cez víkend, ukázalo, ako je Rusko vnútorne rozhádané. Ťažko súdiť, aký bude ďalší vývoj. Musíme myslieť predovšetkým na seba a na našu bezpečnosť. Z toho vyplýva, že Rusko bude predstavovať a predstavuje významnú bezpečnostnú hrozbu," povedal Lipavský.



Hoci sa tým podľa neho možno otvorila "určitá príležitosť" priblíženia mieru na Ukrajine, podstatné je nepoľaviť v jej podpore. "Platí to, že musíme pokračovať. Ešte nie je hotovo," dodal minister.



Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho muži sú na ceste do Moskvy v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že im nariadil obrátiť sa späť do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



Lipavský na to reagoval slovami, že nemožno očakávať premenu Ruska v liberálnu demokraciu. Kým však ruská spoločnosť neodmietne imperialistické myšlienky, zostane podľa neho pre Európu hrozbou. Naďalej platí dôrazné varovanie necestovať na územie Ruskej federácie, dodal šéf českej diplomacie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)