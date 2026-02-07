< sekcia Zahraničie
Lipavský žiada o preverenie českých stôp v kauze Epstein
Exminister pripomenul, že oficiálne vyšetrovanie dokumentov nariadil napríklad aj poľský premiér Donald Tusk.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 7. februára (TASR) - Bývalý minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský v piatok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že interpeluje premiéra Andreja Babiša v súvislosti s odtajnenými dokumentami z vyšetrovania zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré podľa médií obsahujú aj početné väzby na Českú republiku. TASR o tom informuje podľa správy serveru iDnes.
„Interpelujem premiéra Andreja Babiša vo veci kauzy Jeffreyho Epsteina. Pýtam sa, či vláda preveruje možné väzby na Česko, či má informácie o prípadnom pobyte Epsteina u nás a či bezpečnostné zložky zahája oficiálne preverenie možného pôsobenia siete a možných obetí v ČR. Zaujíma ma tiež. či vláda zvažuje spoluprácu so spojencami a ako zaistí ochranu prípadných obetí,“ napísal Lipavský v piatok na sieti X.
Exminister pripomenul, že oficiálne vyšetrovanie dokumentov nariadil napríklad aj poľský premiér Donald Tusk. Epsteinove väzby začalo vyšetrovať tiež Spojené kráľovstvo, Nórsko, Lotyšsko či ďalšie európske krajiny. „Na Slovensku malo zverejnenie materiálov konkrétne politické dopady, vzhľadom k nedávnej rezignácii Miroslava Lajčáka,“ uvádza Lipavský.
„Pokiaľ existujú relevantné stopy smerom k Českej republike, štát musí postupovať aktívne a dôsledne, aby žiadne dôvodné podozrenie nezostalo bez preverenia,“ doplnil poslanec za ODS.
Podľa zistení serveru Seznam Zprávy Epstein viackrát navštívil ČR. Zo zverejnených fotografií a bankových výpisov vyplýva, že sa zdržiaval v Prahe a podľa jedného z e-mailov dokonca možno usúdiť, že zvažoval v Česku kúpu nehnuteľnosti.
Americké ministerstvo spravodlivosti minulý piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. V najnovšej sérii dokumentov sa vyskytujú mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či americký prezident Donald Trump.
Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
„Interpelujem premiéra Andreja Babiša vo veci kauzy Jeffreyho Epsteina. Pýtam sa, či vláda preveruje možné väzby na Česko, či má informácie o prípadnom pobyte Epsteina u nás a či bezpečnostné zložky zahája oficiálne preverenie možného pôsobenia siete a možných obetí v ČR. Zaujíma ma tiež. či vláda zvažuje spoluprácu so spojencami a ako zaistí ochranu prípadných obetí,“ napísal Lipavský v piatok na sieti X.
Exminister pripomenul, že oficiálne vyšetrovanie dokumentov nariadil napríklad aj poľský premiér Donald Tusk. Epsteinove väzby začalo vyšetrovať tiež Spojené kráľovstvo, Nórsko, Lotyšsko či ďalšie európske krajiny. „Na Slovensku malo zverejnenie materiálov konkrétne politické dopady, vzhľadom k nedávnej rezignácii Miroslava Lajčáka,“ uvádza Lipavský.
„Pokiaľ existujú relevantné stopy smerom k Českej republike, štát musí postupovať aktívne a dôsledne, aby žiadne dôvodné podozrenie nezostalo bez preverenia,“ doplnil poslanec za ODS.
Podľa zistení serveru Seznam Zprávy Epstein viackrát navštívil ČR. Zo zverejnených fotografií a bankových výpisov vyplýva, že sa zdržiaval v Prahe a podľa jedného z e-mailov dokonca možno usúdiť, že zvažoval v Česku kúpu nehnuteľnosti.
Americké ministerstvo spravodlivosti minulý piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. V najnovšej sérii dokumentov sa vyskytujú mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či americký prezident Donald Trump.
Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.