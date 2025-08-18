< sekcia Zahraničie
Lipavský:Ak bude Putin naďalej klásť požiadavky, Európa musí pritvrdiť
Zdôraznil, že Putina k diplomatickým rokovaniam doviedla sila ukrajinskej armády a občanov a ekonomické sankcie, humanitárna, vojenská a iná podpora Západu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 18. augusta (TASR) - Pre Európu je podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského kľúčové obhajovať princíp, že hranice štátu sa nemenia vojenskou silou. Ak bude ruský prezident Vladimir Putin klásť požiadavky a vojnu nebude chcieť zastaviť, Európa by mala byť pripravená pritvrdiť vo svojom postoji, napríklad v sankciách. Povedal to v pondelok v relácii Ptám se já na webe Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na otázku, čo by sa stalo, ak by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol ruské požiadavky, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu, odpovedal, že sa do Zelenského nedokáže naplno vžiť. „On vidí, aké má karty v ruke, akú má silu. Môže cítiť, ako je Ukrajina jednotná a ako dlho sa ešte môže ruskej agresii brániť. Putinova požiadavka je, samozrejme, absolútne nehorázna... Tri roky nie je schopný dobyť ‚hrad‚ a teraz hovorí: ‚Môže byť mier, ale dajte mi k tomu hradu kľúče’,“ povedal Lipavský.
Zdôraznil, že Putina k diplomatickým rokovaniam doviedla sila ukrajinskej armády a občanov a ekonomické sankcie, humanitárna, vojenská a iná podpora Západu. „Takže my by sme zároveň mali byť pripravení, naopak, pritvrdiť, ak bude Putin naďalej tieto nehorázne požiadavky vznášať a nebude chcieť vojnu zastaviť... Pre nás, pre Európanov, je kľúčové, aby sme obhajovali princípy, že sa hranice nebudú meniť vojenskou silou,“ podotkol.
Mier podľa šéfa českej diplomacie nesmie znamenať, že sa Ukrajina vzdá. „Musí znamenať, že v Európe bude bezpečie a Putin proti nej napríklad o päť rokov neobnoví vojnu. Alebo aj skôr, lebo vidíme, že masívne zbrojí,“ povedal Lipavský. Verí, že sa Európe podarí udržať Spojené štáty na svojej strane. Detailné rokovania pred summitom amerického a ruského prezidenta na Aljaške a po ňom mu vraj dávajú určitú mieru viery v tento scenár.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Na otázku, čo by sa stalo, ak by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol ruské požiadavky, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu, odpovedal, že sa do Zelenského nedokáže naplno vžiť. „On vidí, aké má karty v ruke, akú má silu. Môže cítiť, ako je Ukrajina jednotná a ako dlho sa ešte môže ruskej agresii brániť. Putinova požiadavka je, samozrejme, absolútne nehorázna... Tri roky nie je schopný dobyť ‚hrad‚ a teraz hovorí: ‚Môže byť mier, ale dajte mi k tomu hradu kľúče’,“ povedal Lipavský.
Zdôraznil, že Putina k diplomatickým rokovaniam doviedla sila ukrajinskej armády a občanov a ekonomické sankcie, humanitárna, vojenská a iná podpora Západu. „Takže my by sme zároveň mali byť pripravení, naopak, pritvrdiť, ak bude Putin naďalej tieto nehorázne požiadavky vznášať a nebude chcieť vojnu zastaviť... Pre nás, pre Európanov, je kľúčové, aby sme obhajovali princípy, že sa hranice nebudú meniť vojenskou silou,“ podotkol.
Mier podľa šéfa českej diplomacie nesmie znamenať, že sa Ukrajina vzdá. „Musí znamenať, že v Európe bude bezpečie a Putin proti nej napríklad o päť rokov neobnoví vojnu. Alebo aj skôr, lebo vidíme, že masívne zbrojí,“ povedal Lipavský. Verí, že sa Európe podarí udržať Spojené štáty na svojej strane. Detailné rokovania pred summitom amerického a ruského prezidenta na Aljaške a po ňom mu vraj dávajú určitú mieru viery v tento scenár.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)