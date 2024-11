Lipavský:Ak sa ustanovenie EK bude predlžovať, neprinesie to nič dobré

Praha/Brusel 18. novembra (TASR) - To, že ešte nie je oficiálne ustanovené nové zloženie Európskej komisie, nie je podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského dobrý východiskový bod na nastavenie vzťahov s budúcou americkou administratívou. Ak sa tento stav bude predlžovať, Európe to podľa neho neprinesie nič dobré. Povedal to po skončení rokovania Rady pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR.



Jedna z debát, ktorá sa v pondelok v rámci rokovaní uskutočnila, bola podľa Lipavského o vnímaní vzťahov medzi EÚ a USA. "Teraz čakáme na nových európskych predstaviteľov, aby boli schválení Európskym parlamentom – vidíme, že sa to trochu komplikuje. Zároveň nastupuje nová americká administratíva, ktorá má pomerne razantný program, ktorý ovplyvní vzťahy medzi Európou a Amerikou, nech už ide o zodpovednosť z hľadiska bezpečnosti – výdaje na zbrojenie - ale aj obchodné tarify a politiku," priblížil minister.



Zdôraznil, že EÚ sa na tieto zmeny musí vedieť pripraviť, musí so Spojenými štátmi o tom komunikovať a musí si tiež dokázať "postrážiť vlastné záujmy". "To, že ešte nemáme novú Komisiu, nie je úplne dobrý východiskový bod a dúfam, že sa ten stav nebude predlžovať, lebo pre Európu ako celok to neprinesie nič dobré," dodal šéf českej diplomacie.



K debate o rozhodnutí Spojených štátov povoliť Ukrajine používanie rakiet dlhého doletu aj na ciele v Rusku a nesúhlasnými reakciami niektorých štátov vrátane Slovenska podotkol, že je to na rozhodnutí USA a EÚ ho nemôže nijako zmeniť. Dodal, že česká pozícia je v tomto ohľade dlhodobo konzistentná.



"My hovoríme, že Ukrajina má právo sa brániť aj na území Ruska. Najlepšie sú tie rakety a bombardéry, ktoré z tých základní ani nevyletia. To docielime tak, že ak Putin vydá rozkazy, aby vyleteli, je potrebné mať možnosť ich zasiahnuť a zničiť. Na druhú stranu, my pred tou dilemou nestojíme, lebo taký typ zbrane na Ukrajinu nedodávame. Takže nikoho nechcem poučovať či verejne kritizovať," dodal Lipavský.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)