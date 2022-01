Lipavský:O sankciách proti Rusku sa rokuje na oboch stranách Atlantiku

Brusel 24. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok v Bruseli v rámci videokonferencie so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom navzájom uistili o potrebe transatlantickej jednoty a spoločného postoja voči hrozbe, ktorá Ukrajine hrozí zo strany Ruska. Uviedol to šéf českej diplomacie Jan Lipavský po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, informuje bruselský spravodajca TASR.



Rokovanie s Blinkenom podľa českého ministra potvrdilo, že najefektívnejšia je spolupráca v oblasti sankcií. Podľa jeho slov sú v tejto chvíli sankcie "v uzavretom režime" a pripravujú sa na oboch stranách Atlantiku "pre prípad, že by sa tá hrozba zo strany Ruskej federácie naozaj materializovala".



Lipavský odmietol konkretizovať, aké tvrdé by mohli byť nové sankcie, keďže to je "živý proces" a predmet prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a USA.



Rusko podľa neho v súčasnosti "viac-menej vydiera" západné spoločenstvo. Lipavský dodal, že pohľad členských krajín EÚ na možnosť uvalenia nových sankcií proti Rusku je v zásade podobný, hoci sa pozície jednotlivých krajín líšia v niektorých drobnostiach.



"Je to debata, v debate sú rôzne názory. Nemá zmysel z bežiacej debaty robiť nejaké predčasné závery. Je to príprava na prípadnú eskaláciu tejto krízy," zhodnotil situáciu Lipavský.