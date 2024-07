Lipavský:Súd s Kurmaševovou je výsmech ČR sa zasadí za jej prepustenie

Praha 22. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský odsúdil rozsudok nad americko-ruskou novinárkou Alsou Kurmaševovou zo stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) a označil ho za výsmech právu. Česká diplomacia bude podľa neho naďalej bojovať za jej prepustenie. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X krátko po medializovaní piatkového rozsudku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rusko každým dňom potvrdzuje, že základné ľudské práva preň nič neznamenajú. Súdny proces a rozsudok nad novinárkou RFE/RL Alsou Kurmaševovou sú výsmechom právu. Česká diplomacia bude aj naďalej bojovať za jej prepustenie a za spravodlivosť pre ďalších politických väzňov," napísal šéf českej diplomacie.



Kurmaševová žila pred zadržaním s manželom a deťmi v Prahe. Do Ruska odcestovala vlani v máji z rodinných dôvodov. V júni ju pred spiatočným letom zadržali na letisku v Kazani a zabavili jej americký aj ruský pas. Ruské úrady novinárke najskôr udelil pokutu za to, že nenahlásila svoje dvojaké občianstvo. V októbri ju zadržali a obvinili zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde na základe zákona, ktorý Rusko prijalo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu. V piatok (19.7.) ju odsúdili na šesť a pol roka väzenia, rozsudok zverejnili až v pondelok.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)