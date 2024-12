Lipavský:Za 100 incidentmi, ktoré sa tento rok stali v Európe je Rusko

Praha/Brusel 4. decembra (TASR) - Zhruba 100 z 500 podozrivých incidentov, ktoré sa tento rok v Európe stali, možno pripísať Rusku. Pred začiatkom rokovania ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli to v stredu podľa agentúry Reuters vyhlásil šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Podľa neho je potrebné vyslať Rusku signál, že to Európa nebude tolerovať, informuje spravodajkyňa TASR.



"Tento rok sa v Európe stalo 500 podozrivých incidentov. Až sto z nich možno pripísať ruským hybridným útokom, špionáži či vplyvovým operáciám. Musíme Moskve vyslať dôrazný signál, že to tolerovať nebudeme," povedal Lipavský.



Ministri sa v Bruseli stretli už v utorok. Lipavský ešte pred odletom uviedol, že medzi témami dvojdňového rokovania bude aj prístup Aliancie k Rusku, opatrenia proti hybridným hrozbám či čínska ekonomická podpora ruskej agresie na Ukrajine. NATO musí svoj vzťah k Rusku podľa neho zásadne prehodnotiť.



"Musíme začať zadržiavať ruský vplyv vojensky, diplomaticky, ekonomicky. Rovnako je potrebné pracovať na oslabovaní Ruska v medzinárodných inštitúciách," zdôraznil v utorok Lipavský.



Na rokovanie v Bruseli vo štvrtok nadviaže zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte, kde budú hovoriť aj o dôsledkoch ruskej agresie na Ukrajine. Na rokovaní by mal byť prítomný aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Lipavský neočakáva, že by v jeho prejave zaznelo niečo konštruktívne.



"Môžeme očakávať to isté ako vlani – to znamená znôšky nezmyslov a obvinení. V stručnosti tomu hovoríme rozprávky. Bude asi opäť klamať a na jeho vystúpení neplánujem byť prítomný," avizoval český minister.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)