List napísaný na palube Titanicu vydražili za 300.000 libier

Londýn 30. apríla (TASR) - Za 300.000 libier sa na aukcii predal list, ktorý na palube Titanicu napísal jeden z najznámejších preživších niekoľko dní pred potopením lode. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.List napísal 10. apríla 1912 cestujúci prvej triedy, investor Archibald Gracie IV, svojmu prastrýkovi. „Je to pekná loď, ale počkám si na koniec cesty, kým ju budem hodnotiť,“ napísal Gracie o zaoceánskom parníku, ktorý krátko nato postihol tragický osud.Podľa aukčného domu Henry Aldridge & Son v anglickom grófstve Wiltshire bol list v sobotu (26.4.) predaný súkromnému zberateľovi zo Spojených štátov. Konečná cena výrazne prekročila odhadovanú sumu 60.000 libier.Predpokladá sa, že tento list je jediným zachovaným exemplárom listu od Gracieho z paluby Titanicu, ktorý sa potopil v noci zo 14. na 15. apríla 1912 v Atlantickom oceáne po náraze do ľadovca počas svojej prvej plavby z anglického Southamptonu do New Yorku. Zahynulo takmer 1500 ľudí. Licitátor Andrew Aldridge označil list za „výnimočný muzeálny kus“.Gracie vyskočil z potápajúcej sa lode a podarilo sa mu dostať na prevrátený skladací čln. Zachránili ho ostatní cestujúci na záchrannom člne, spolu s ktorým našiel napokon spásu na lodi RMS Carpathia. Po návrate do New Yorku napísal knihu „Pravda o Titanicu“, v ktorej opísal svoje zážitky.Na Titanic nastúpil v Southamptone 10. apríla a pridelili mu kajutu prvej triedy C51. Jeho kniha sa považuje za jeden z najpodrobnejších opisov udalostí. Archibald Gracie sa z podchladenia úplne nezotavil - zomrel 4. decembra 1912 vo veku 54 rokov na komplikácie spôsobené cukrovkou.List má poštovú pečiatku Queenstown, Írsko - išlo o jednu z dvoch zastávok Titanicu pred potopením.