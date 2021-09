List strany Smer-SD sa dostal k eurokomisárke Jourovej

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico (uprostred) v Bratislave v piatok 28. mája 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Brusel 20. septembra (TASR) - List adresovaný stranou Smer-SD so žiadosťou, aby Európska komisia (EK) začala konať voči slovenskej vláde pre porušovanie ľudských práv a narúšanie právneho štátu, sa dostal k podpredsedníčke EK pre hodnoty a transparentnosť Věre Jourovej prostredníctvom Zastúpenia Európskej komisie v SR.Podľa informácií TASR exekutíva EÚ na augustový list zaslala odpoveď Zastúpeniu Európskej komisie v SR a aj predsedovi Smer-SD Robertovi Ficovi.Európska komisia sa všeobecne nezaoberá "" kauzami v členských krajinách EÚ, svoje zistenia a upozornenia z oblasti ľudských práv a právneho štátu predkladá v súhrnnej každoročnej správe o stave právneho štátu, ktorú vydáva pre všetky členské krajiny.Ako pre TASR uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku Ingrid Ludviková, ZEK s poslancom Ficom v minulosti komunikovalo.uviedla Ludviková.Opozičná strana Smer-SD v pondelok informovala, že sa obrátila na Európsku komisiu (EK) so žiadosťou, aby začala konať voči slovenskej vláde pre porušovanie ľudských práv a narúšanie právneho štátu. Oznámil to Fico na tlačovej konferencii, na ktorú nepozval slovenské, iba české médiá. Situáciu na Slovensku označil za memento toho, čo sa môže stať, keď sa k moci dostanú ""." uviedol Fico.