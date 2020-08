List veľvyslanectva Slovenska ohľadom J. Chovanca preskúma súd

Brusel 25. augusta (TASR) – Slovenské veľvyslanectvo v Belgickom kráľovstve vo februári 2018, tri dni po zadržaní občana Slovenskej republiky Jozefa Chovanca na letisku v Charleroi, v liste adresovanom federálnemu ministerstvu zahraničných vecí upozornilo na vážny konzulárny incident, ku ktorému došlo v priestoroch letiska. Uviedla v utorok tlačová agentúra Belga s odkazom na zdroje, ktoré majú k dispozícii flámske denníky Het Laatste Nieuws a De Morgen.



Uvedené denníky ako prvé minulý týždeň v stredu upozornili na zábery priemyselnej kamery, ktorá zachytila neprimerané správanie členov letiskovej polície voči J. Chovancovi, ktorý si predtým v cele predbežného zadržania spôsobil vážne zranenia hlavy.



Belga pripomenula, že list veľvyslanectva SR je predmetom súdneho vyšetrovania, podobne ako aj elektronická pošta, ktorú si medzi sebou o tejto kauze vymenilo belgické ministerstvo zahraničných vecí a Výbor P, čiže orgán na kontrolu činnosti polície.



„Po jeho násilnom zadržaní vašimi bezpečnostnými službami bol pán Chovanec vážne zranený a prevezený do nemocnice Marie Curie. Rodina pána Chovanca už podala sťažnosť proti neznámemu páchateľovi. Slovenská republika pozorne sleduje vývoj tohto poľutovaniahodného incidentu. Budeme tiež pozorne sledovať ďalší postup," upozornili denníky Het Laatste Nieuws a De Morgen na výňatky z listu slovenského veľvyslanectva, ktorý bol podpísaný a datovaný 26. februára 2018.



V tom čase sa už Jozef Chovanec nachádzal v stave mozgovej smrti a na druhý deň zomrel v nemocnici Marie Curie v Charleroi.



Do nemocnice bol prevezený 23. februára po vyvedení z lietadla, kde sa nepreukázal platnou letenkou a dostal sa do sporu s posádkou. Po následnom zásahu letiskovej polície v cele predbežného zadržania, po ktorom dostal srdcový infarkt, a upadol do kómy.



Nemenovaný zamestnanec belgického rezortu diplomacie 27. februára, deň po smrti slovenského občana v nemocnici, zaslal e-mail Výboru P, v ktorom žiadal podrobnejšie vysvetlenie incidentu z letiska Charleroi. Ministerstvo požadovalo detailnejší opis prípadu aj preto, lebo belgický veľvyslanec z Viedne, ktorý je akreditovaný aj pre Slovenskú republiku, bol 28. februára 2018 pozvaný do Bratislavy podať vysvetlenie na ministerstve zahraničných vecí SR.



„Prekvapuje nás, že o tomto nikto nevie. Toto nie je iba malý spis medzi dvoma krajinami o osobe s nejakou zlomeninou. Nie, jeden človek zomrel a akcia polície bola od začiatku spochybňovaná," uviedla pre flámske denníky právnička Ann Van de Steenová, ktorá zastupuje záujmy vdovy po Jozefovi Chovancovi.