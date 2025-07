Litavská strana hrozí odchodom z vlády, ak premiér nepodá demisiu

Vilnius 30. júla (TASR) - Litovská strana Zväz demokratov - V mene Litvy (DSVL) v stredu pohrozila vystúpením z vládnej koalície, ak súčasný premiér a šéf najväčšej koaličnej strany sociálnych demokratov (LSDP) Gintautas Paluckas neodstúpi do 18. augusta. Odôvodnila to premiérovými obchodnými väzbami na spoločnosť jeho švagrinej, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Ak Paluckas ostane, mi v koalície nezostaneme,“ uviedol líder DSVL a súčasný predseda parlamentu Saulius Skvernelis. Jeho strana dala čas na odstúpenie premiérovi do najbližšieho stretnutia koaličných lídrov 18. augusta.



Vládnuca koalícia LSDP a populistickej strany Úsvit Nemanu (Nemuno aušra - NA) by mala bez 14 poslancov stredoľavej DSVL len najtesnejšiu väčšinu 71 kresiel v 141-člennom litovskom parlamente - Seimase. Kancelária predsedu vlády uviedla, že Paluckas je na dovolenke a odmietla sa k vyhrážke vyjadriť.



Opozičné strany i DSVL premiéra kritizujú za obchodné kontrakty medzi spoločnosťou, ktorú premiér spoluvlastní a firmou patriacou jeho švagrinej. Transakcia sa týkala elektrických batérií a bola financovaná zo štátnych peňazí.



Spoločnosť Paluckasovej švagrinej minulý týždeň uviedla, že hoci peniaze od štátnej agentúry odmietne, nie je to preto, že by pochybila. Firma tvrdí, že nákupy boli uskutočnené po riadnej verejnej súťaži.