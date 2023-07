Literárny velikán – píšu o Kunderovi francúzske médiá

Praha 12. júla (TASR) - Na česko-francúzskeho spisovateľa Milana Kunderu, ktorý zomrel v utorok, spomínajú v stredu aj svetové médiá. Osobitnú pozornosť mu venujú denníky a weby vo Francúzsku, kde Kundera od roku 1975 žil. Podľa francúzskej ministerky kultúry Rimy Abdul-Malakovej s ním odišiel jeden z najväčších hlasov európskej literatúry, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Denník Le Monde o Kunderovi píše ako o "románopiscovi", a nie "spisovateľovi" – Kundera podľa denníka považoval román za prostriedok úplného estetického poznania. Pripomenul aj to, ako sa Kundera v roku 1988 zastal Salmana Rushdieho a jeho Satanských veršov, aby tak bránil nedotknuteľné právo na beletristickú tvorbu.



Denník tiež zdôrazňuje, že bol "francúzskym" autorom – jednak pre svoju spriaznenosť s krajinou, ktorá prijímala migrantov, čo mu v roku 1981 umožnilo získať francúzske občianstvo. Predovšetkým však pre svoju "druhú materinskú reč", ktorú si osvojil v časoch ťažkých dejinných bojov 20. storočia, v časoch "uneseného Západu", ako to sám hovorieval. Tieto dejinné zápasy priniesli aj do jeho osobného i pracovného života neustále zvraty a prudké kontroverzie, ale zažil aj očierňovanie.



Denník Le Figaro označil Kunderu za literárneho velikána, ktorý Európanom pripomenul význam ich kultúrneho dedičstva. V dielach sa zaoberal aj potrebou národnej identity. Denník ďalej uviedol, že tvorba českého spisovateľa prekonala ideologické a filozofické rozpory.



Francúzska ministerka kultúry Rima Abdul-Malaková vyjadrila "nesmierny zármutok" nad stratou Kunderu. Podľa jej slov si vybral život vo Francúzsku, aby nikdy nestratil slobodu. "Pomáhal nám objaviť, kto sme, nájsť cestu v absurdite sveta," uviedla. Zároveň dodala, že spolu s ním odchádza jeden z najväčších hlasov európskej literatúry.



Pamiatku spisovateľa si v stredu na návrh francúzskeho europoslanca Bernarda Guettu uctil minútou ticha aj Európsky parlament. Kundera patril podľa Guettu k najväčším osobnostiam literatúry druhej polovice 20. storočia, stelesňoval jednotu Európy aj boj proti komunistickej diktatúre.



Česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera zomrel v utorok vo veku 94 rokov. Bol najprekladanejším autorom českého pôvodu, preslávil sa najmä románmi Žart, Nesmrteľnosť či Neznesiteľná ľahkosť bytia. Od roku 1975 žil s manželkou vo francúzskom exile a od roku 1981 mal francúzske občianstvo.