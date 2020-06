Autor Malého princa A. de Saint-Exupéry by dnes slávil 120. narodeniny

Lyon/Bratislava 29. júna (TASR)- Francúzsky prozaik, esejista a pilot Antoine de Saint-Exupéry patrí k najvýraznejším a najsugestívnejším zjavom vo francúzskej literatúre 20. storočia. Vo všetkých svojich knihách rozvíjal filozofické a morálne ideály. Jeho najznámejšie dielo je rozprávkový príbeh Malý princ, k ďalším patria Zem ľudí či Citadela. Od jeho narodenia uplynie v pondelok 29. júna 120 rokov.



Antoine de Saint-Exupéry sa narodil 29. júna 1900 v Lyone ako potomok starobylého šľachtického rodu, ktorého korene siahajú do 11. storočia. Po otcovej smrti rodina bývala striedavo na zámkoch Saint-Maurice-de-Remens a La Môle u príbuzných z matkinej strany. Už v detstve písal básne, rád objavoval nové veci a zaujímal sa o lietadlá a pilotov.



Po maturite v roku 1917 absolvoval na Lýceu sv. Ludvíka v Paríži prípravu ku štúdiu na námornej akadémii. Na prijímacej skúške však neuspel a tak v rokoch 1920-1921 študoval architektúru na Akadémii krásnych umení, školu však nedokončil.



Ešte v roku 1921 nastúpil na povinnú vojenskú službu do Štrasburgu a na jeho vlastnú žiadosť ho pridelili k letectvu. Pracoval v opravárenských leteckých dielňach v Neuhofe, kde absolvoval aj letecký výcvik. Získal diplom civilného aj vojenského pilota. V roku 1923 sa pri nehode vážne zranil a tak na niekoľko rokov na lietanie musel zabudnúť. Živil sa ako obchodný zástupca automobilovej firmy Saurer a začal písať.



V roku 1926 Sain-Exupéry úspešne debutoval svojou poviedkou Letec. V tom istom roku sa vrátil späť k lietaniu, začal pracovať pre súkromnú leteckú spoločnosť, ktorá prevážala poštu z Francúzska do Senegalu. O rok neskôr, sa stal veliteľom leteckej stanice na myse Juby v Maroku. Tu začal písať aj svoju prvú knihu Pošta na juh, ktorá mu vyšla v roku 1929.



Kariéra pilota ho zaviedla aj do Buenos Aires. V Južnej Amerike hľadal svojho priateľa, ktorý sa stratil pri prelete Andami. Túto skúsenosť pretavil do knihy Nočný let (1931), ktorá ho vo svete literatúry vyniesla na vrchol. Získal za ňu cenu Prix Femina a bol menovaný Rytierom Čestnej légie.



Po návrate do Francúzska sa Saint-Exupéry stal obľúbeným a uznávaným členom literárnych klubov. Keďže trpel nedostatkom financií privyrábal si písaním reportáží z jeho leteckých ciest. V roku 1935 sa pokúsil prekonať rýchlostný rekord pri lete z Paríža do Saigonu. Lietadlo však v líbyjskej púšti havarovalo.



V roku 1936 bol vyslaný ako reportér do Španielska, kde zúrila občianska vojna. O dva roky neskôr sa pokúšal o diaľkový prelet medzi New Yorkom a Ohňovou zemou. V Guatemale havaroval a vážne sa zranil. Počas rekonvalescencie napísal svoju ďalšiu knihu Zem ľudí (1939), za ktorú získal Veľkú literárnu cenu francúzskej Akadémie.



Začiatkom druhej svetovej vojny viedol Saint-Exupéry letecké prieskumné misie pre Francúzsko. Po obsadení krajiny hitlerovskými vojskami odišiel do New Yorku požiadať Spojené štáty americké o pomoc. Svoje vojnové skúsenosti opísal v knihách Vojnový pilot (1942) a List rukojemníkovi (1943).



Od roku 1943 slúžil ako vojenský pilot vo francúzskej oslobodzovacej armáde v severnej Afrike. V tom istom roku mu vyšlo aj jeho najznámejšie a najviac prekladané dielo - filozofická rozprávka Malý princ, ktorú si sám aj ilustroval.



Napriek tomu, že mal Antoine de Saint-Exupéry zakázané lietať kvôli zraneniam z predchádzajúcich havárií, sadol si 31. júla 1944 opäť do kokpitu lietadla a vyrazil zo základne na Korzike na prelet nad okupovaným Francúzskom. Z tejto cesty sa už nevrátil.



Roky sa viedli diskusie ako vlastne Saint-Exupéry zomrel. V roku 2000 boli trosky jeho lietadla nájdené v Stredozemnom mori blízko Marseille. V roku 2008 sa v knihe francúzskych autorov J. Pradela a L. Vanrella objavila informácia, že lietadlo, ktoré pilotoval Saint-Exupéry zostrelil stíhač nemeckej Luftwaffe Horst Rippert. Historikovi, ktorý pátral po okolnostiach jeho smrti doslova povedal:" Môžete teraz prestať pátrať, ja som zostrelil Exupéryho. Keby som vedel, že vo vnútri sedí jeden z mojich najobľúbenejších autorov, nikdy by som nestrieľal."



Po smrti, v roku 1948, vyšla posledná kniha Antoine de Saint- Exupéryho Citadela. Na rozdiel od iných, táto nečerpala priamo z leteckej tematiky. Je časovo neukotvená, nemá zreteľný dej. Saint– Exupéry ju písal od roku 1936 až do posledných dní svojho života.