Thomas Wolfe, autor románov svojho života, sa narodil pred 120 rokmi

Asheville/Bratislava 3. októbra (TASR) - Americký spisovateľ Thomas Wolfe stihol napriek krátkemu životu napísať štyri romány, niekoľko noviel, poviedok či dramatických textov.



Jeho súčasník William Faulkner, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1949), o ňom povedal, že bol najlepším spisovateľom ich generácie. Od narodenia Thomasa Wolfeho, ktorý je vďaka románu K domovu pozri, anjel (1929) známy aj slovenským čitateľom, je to dnes 120 rokov.



Aj keď jeho spisovateľské úsilie predčasne ukončila smrť, zomrel krátko pred 38. narodeninami, zanechal po sebe unikátny literárny obraz Ameriky prvej polovice 20. storočia. Romány Thomasa Wolfeho patria aj po desiatkach rokov od svojho vzniku k vrcholom americkej modernej literatúry. Jeho dielami sa inšpirovali americkí autori ako Betty Smithová, Jack Kerouac, Ray Bradbury, Robert Morgan, Pat Conroy, alebo Philip Roth.



Thomas Wolfe sa narodil 3. októbra 1900 na juhu Spojených štátov amerických v mestečku Asheville v Severnej Karolíne. Bol najmladší z ôsmich detí, z ktorých sa však len šesť dožilo dospelosti. Otec pracoval ako kamenár a obchodoval s náhrobnými kameňmi. Matka podnikala v oblasti nehnuteľností, prevádzkovala ubytovne a penzióny v Asheville, St. Louis a tiež v New Yorku.



Do 16 rokov sa vzdelával doma prostredníctvom súkromných učiteľov. Neskôr študoval na univerzite v Severnej Karolíne, kde účinkoval aj v niekoľkých divadelných predstaveniach. Blízky vzťah k divadlu ho priviedol na kurz písania dramatických textov, ktorý na Harvardovej univerzite viedol George Pierce Baker.



Počas štúdia na tejto prestížnej univerzite napísal Wolfe prvú divadelnú hru Welcome to Our City (Vitajte v našom meste, 1923). V hre sa prvýkrát objavilo aj mesto Altamont, ktoré malo predstavovať jeho rodný Asheville.



Po ukončení harvardských štúdií odišiel v roku 1923 do New Yorku, kde sa snažil presadiť ako dramatik a vyučoval tvorivé písanie na Newyorskej univerzite. Ako dramatik neuspel, divadlá odmietali jeho hry pre prílišnú dĺžku. Po sklamaniach odcestoval do Európy, kde navštívil Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko.



Na cestách európskym kontinentom sa zoznámil s divadelnou výtvarníčkou Aline Bernsteinovou, ktorá mala dve deti s manželom burzovým maklérom. Napriek tomu Wolfe a Bernsteinová tvorili pár päť rokov.



V Európe začal Wolfe pracovať na svojom prvom rozsiahlom autobiograficky ladenom románe Look Homeward, Angel (K domovu pozri, anjel, 1976), ktorý napokon vyšiel v roku 1929. Wolfe sa predstavil ako výborný štylista - v románe zobrazil osudy jednej americkej rodiny z počiatku 20. storočia. Opísal v ňom detstvo a dospievanie Eugena Ganta v mestečku Altamont.



Román ocenili nielen kritici, ale aj čitatelia a z Thomasa Wolfeho sa stal známy americký spisovateľ. Príbeh Eugena Ganta však vzbudil aj značný rozruch v jeho rodnom meste, lebo mnohí jeho občania či jeho rodinní príslušníci sa našli na stránkach románu. Po štyroch rokoch od debutu, vydal Wolfe voľné pokračovanie pod názvom Of Time and the River (O čase a rieke, 1935), na ktorom sa výrazne podieľal aj editor Maxwell Perkins.



Ten sa postaral aj o vydanie próz ako From Death to Morning (Od smrti do rána, 1935), The Lost Boy (Stratený chlapec, 1937), ktoré vyšli ešte počas života Thomasa Wolfeho.



Dodnes mnohými americkými, ale aj európskymi spisovateľmi uznávaný prozaik Thomas Wolfe zomrel na tuberkulózu krátko pred 38. narodeninami 15. septembra 1938 v Baltimore.



Zanechal však veľké množstvo rukopisov, na základe ktorých vydal Perkins ďalšie romány ako napríklad The Web and the Rock (1939), ktorý vyšiel v slovenčine pod názvom Pavučina a bralo (1961) a ďalšie pokračovanie Wolfeho autobiografie You Can’t Go Home Again (Domov sa vrátiť nemôžeš, 1940).