Litovčania vyzvali Macrona, aby podporil zápas Bielorusov o slobodu

Vilnius 27. septembra (TASR) - Poprední litovskí spisovatelia, umelci a vedci sa v nedeľu obrátili na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s prosbou, aby podporil protestujúcich v susednom Bielorusku, ktorí od sporných augustových prezidentských volieb požadujú odstúpenie svojho diktátorského lídra Alexandra Lukašenka. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Macron v pondelok začne dvojdňovú návštevu Litvy a Lotyška. Pôjde o prvú cestu najvyššieho francúzskeho predstaviteľa do pobaltskej oblasti za uplynulé dve desaťročia. Vilnius i Riga dúfajú v Macronovu pomoc na pozadí bieloruskej krízy a narastajúceho napätia medzi nimi a Ruskom.



"Muži a ženy Bieloruska sú vystavení neľudskému zaobchádzaniu, a to sa deje v Európe 21. storočia!" uvádza sa na plagáte vytvorenom ako otvorený list pre Macrona a podpísanom viac než 40 osobnosťami litovského kultúrneho života.



"Dôverujeme Vám ako predstaviteľovi Francúzska, kde sa zrodili ľudské práva, že vypočujete zúfalé volanie bieloruského ľudu o slobodu," hovorí ďalej predmetná výzva, ktorá sa odvoláva na úspešný zápas Litvy o nezávislosť od bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1990.



Plagát, ktorý navrhol renomovaný litovský výtvarník Stasys Eidrigevičius, obsahuje tiež historickú bielo-červeno-bielu bieloruskú vlajku používanú aj demonštrantami v Minsku.



Macron v nedeľu vyzval Lukašenka, aby odstúpil. Stalo sa tak po tom, ako Európska únia odmietla dlhoročného bieloruského vodcu uznať za legitímneho prezidenta svojej krajiny.



Macron sa počas cesty stretne s predstaviteľmi Litvy a Lotyška, pričom jeho kancelária nevylúčila ani stretnutie s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou, ktorá po kontroverzných prezidentských voľbách utiekla do Litvy.



Cichanovská trvá na svojom volebnom víťazstve napriek tomu, že Lukašenko skončil s drvivým náskokom pred ňou. Lukašenko následne spustil brutálne zásahy proti demonštrantom požadujúcim jeho odstúpenie. Tieto kroky si vyslúžili odsúdenie zo strany Západu, ale Rusko vyjadrilo Lukašenkovi podporu a prisľúbilo pomoc.