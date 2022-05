Litovčania zbierajú peniaze na nákup dronu Bayraktar TB2 pre Ukrajinu

Vilnius 28. mája (TASR) - Stovky Litovčanov sa zapojili do fundraisingovej kampane, ktorej cieľom je nákup vojenského bezpilotného dronu Bayraktar TB2 pre Ukrajinu. Ako informovala litovská internetová televízia Laisvés TV, ktorá túto iniciatívu spustila pred troma dňami, do soboty sa podarilo vyzbierať už približne tri milióny eur - potrebných je päť miliónov.



Dron Bayraktar TB2 sa v posledných rokoch ukázal byť účinným v boji proti ruským silám a ich spojencom v konfliktoch v Sýrii a Líbyi, píše agentúra Reuters. Jeho nákup má na starosti litovské ministerstvo obrany, ktoré potvrdilo, že budúci týždeň plánuje podpísať príslušný príkaz na nákup tohto dronu od Turecka.



V uplynulých rokoch Ukrajina nakúpila od tureckej spoločnosti Baykar viac ako 20 dronov Bayraktar TB2 a 27. januára si objednala ďalších 16 kusov. Táto zásielka bola doručená začiatkom marca.



Litovská stanica priblížila, že ľudia prispeli väčšinou malými sumami. "Toto je prvý raz v dejinách, čo obyčajní ľudia zbierajú peniaze na nákup niečoho takého ako je Bayraktar. Je to bezprecedentné, neuveriteľné," povedal pre Laisvés TV ukrajinský veľvyslanec v Litve Petro Bešta.



Agné Belickaité, ktorá sa do zbierky zapojila sumou 100 eur, poznamenala, že pred začiatkom vojny na Ukrajine nikdy nepomyslela na to, že bude raz prispievať na nákup zbraní. "Teraz je to však normálna vec. Je potrebné spraviť niečo pre to, aby bol svet lepší," povedala. Dodala, že peniaze na nákup zbraní bude posielať dovtedy, kým Ukrajina nezvíťazí. Ako priznala pre Reuters, v tomto úsilí ju čiastočne motivujú aj obavy, že Rusko by mohlo napadnúť aj Litvu.



Väčšina ťažkých zbraní, ktoré členské štáty NATO dosiaľ poslali Ukrajine, sú sovietskej výroby. Ide o zbrane, ktoré sa stále nachádzajú v inventároch východoeurópskych členských štátov NATO, avšak niektoré už začali dodávať Ukrajine aj húfnice západnej výroby, približuje Reuters.