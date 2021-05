Litovská firma testuje vo Švajčiarsku nový liek proti koronavírusu

Vilnius 7. mája (TASR) - Litovská firma Northway Biotech oznámila, že sa jej spolu s kolegami zo Švajčiarska podarilo vyvinúť liek proti ochoreniu COVID-19, informovala v piatok agentúra Interfax.



"Momentálne sa nachádzame vo fáze klinického testovania. Liek sme odovzdali kolegom do Švajčiarska, kde prebehnú klinické skúšky," uviedol Vladas Bumelis, predseda predstavenstva spoločnosti Northway Biotech. Podľa neho by miera účinnosti lieku mala byť známa v priebehu tohto roka.



V prípade úspešných klinických skúšok by mohlo ísť o prvý liek proti ochoreniu COVID-19 na svete, pripomína agentúra Interfax.



Firma Northway Biotech vyvíja ešte jeden liek proti ochoreniu COVID-19, tentokrát v spolupráci s istou firmou z USA. "Liek proti koronavírusu zatiaľ neexistuje. Nie všetci sa chcú očkovať, preto je vývoj takýchto liekov nevyhnutný," uviedol Bumelis.