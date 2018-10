V Litve chcú uskutočniť prieskum ohľadne zrušenia striedania času

Európska komisia navrhla zrušiť striedanie času v EÚ po roku 2019. Členské štáty si majú sami vybrať, či zostanú natrvalo pri letnom alebo zimnom čase.

Vilnius 30. októbra (TASR) - Litovská vláda chce poznať názor občanov, do ktorého časového pásma by mala táto krajina patriť po tom, ako sa v Európe zruší striedanie letného a tzv. zimného času. Príslušný prieskum ohlásil v pondelok tamojší minister dopravy Rokas Masiulis, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Prieskum verejnej mienky a konzultácie so záujmovými skupinami prispejú k zodpovedaniu otázky, či by mala mať táto krajina natrvalo radšej zimný alebo letný čas," povedal Masiulis vo Vilniuse. "To poslúži pri ďalšom rozhodovaní ako základ pre koordináciu so susednými krajinami," dodal minister.



Európska komisia navrhla zrušiť striedanie času v EÚ po roku 2019. Členské štáty si majú sami vybrať, či zostanú natrvalo pri letnom alebo zimnom čase.



Litovský premiér Saulius Skvernelis oznámil už minulý týždeň, že Litva bude túto záležitosť konzultovať so svojimi susedmi. "Prikláňame sa k letnému času. Ale je pre nás veľmi dôležité, aby v našom regióne nevznikla nerovnováha a nemali sme dvoj- alebo viachodinový časový rozdiel," povedal.



Litva a ďalšie dve pobaltské republiky - Lotyšsko a Estónsko - sú v súčasnosti o hodinu popredu oproti strednej Európe, pripomenula AP.