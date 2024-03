Litovské tajné služby: Rusko môže bojovať na Ukrajine najmenej 2 roky

Vilnius 7. marca (TASR) - Vysoké ceny ropy, obchádzanie sankcií a štátne investície poskytujú Rusku dostatok prostriedkov na to, aby boj na Ukrajine v súčasnej intenzite trval ešte najmenej dva ďalšie roky, uviedli vo štvrtok litovské spravodajské služby. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Rusko v roku 2023 zreformovalo a posilnilo svoju bojmi oslabenú armádu na Ukrajine a rozširuje vojenský potenciál popri svojej hranici so Severoatlantickou alianciou (NATO), teda aj popri hranici s Fínskom, ktoré sa stalo členom NATO vlani. Litovské tajné služby to uviedli vo svojom výročnom hodnotení hrozieb, ktorým čelí pobaltský štát.



"Moskva sa dokáže poučiť z chýb a zlepšuje svoju bojovú efektivitu," dodali litovské služby v správe.



Spoločná správa je dielom dvoch služieb: kontrarozviedky Štátny bezpečnostný úrad a vojenskej Obrannej spravodajskej a bezpečnostnej služby patriacej pod ministerstvo národnej obrany.



Ministerstvo obrany v Moskve v utorok oznámilo, že Rusko posilnilo svoje ozbrojené sily na severe a západe krajiny v reakcii na "zaznamenané" zvyšovanie síl NATO na svojich hraniciach.



Litva, sused Ruska a jeho spojenca Bieloruska, bola kedysi ovládaná z Moskvy, ale teraz je členom NATO a Európskej únie.



Litovské tajné služby napísali, že ruské spravodajské služby sa intenzívne snažia obísť sankcie uvalené na ruský zbrojársky priemysel po napadnutí Ukrajiny.



Rusko otvorene zásobujú zbraňami a muníciou len Irán a Severná Kórea, pričom Čína sa stala jeho najväčším dodávateľom mikročipov a jüan je už hlavnou menou pre medzinárodné transakcie Ruska, napísali litovské služby.



Dodali, že odvtedy, ako Rusko v roku 2023 rozmiestnilo bojové hlavice v Bielorusku, tam neustále buduje infraštruktúru potrebnú pre ich použitie.



V správe sa píše, že ruské a bieloruské tajné služby sa čoraz viac snažia verbovať Litovčanov prekračujúcich hranicu a Litva zadržala v roku 2023 niekoľko svojich občanov, ktorých obvinila z poskytovania informácií bieloruským spravodajským službám za peniaze.