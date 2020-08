Litovskí poslanci chcú do Bieloruska vyslať delegáciu

Demonštranti nesú zraneného muža počas potýčok s políciou na proteste proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskej metropole Minsk v pondelok 10. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Vilnius 14. augusta (TASR) - Poslanci litovského parlamentu navrhli vyslať do Bieloruska parlamentnú delegáciu, aby monitorovala situáciu vyhrotenú v dôsledku nedávnych prezidentských volieb, za ktorých bol opäť vyhlásený Alexandr Lukašenko. Bieloruská opozícia i EÚ označujú voľby za neslobodné a nedemokratické a spochybňujú ich výsledok.S iniciatívou vyslať do Bieloruska skupinu poslancov prišla konzervatívna Únia vlasti - Kresťanskí demokrati Litvy (TS-LKD)). Úlohou členov misie by bolo monitorovať situáciu v Bielorusku a slúžiť ako sprostredkovatelia v prípadných kontaktoch medzi vedením krajiny a opozíciou či občianskou spoločnosťou.Podľa konzervatívneho poslanca Žygimantasa Pavilionisa nateraz plány zahŕňajú spoločnú návštevu s poslancami z Ukrajiny a Poľska.Členské štáty EÚ - Litva, Lotyšsko a Poľsko - už v stredu predložili plán na vyriešenie krízy vyvolanej v Bielorusku protestmi proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta.Agentúra Interfax v piatok informovala, že na Ukrajine vzniká fond na pomoc obetiam protestov v Bielorusku, členom volebných komisií, ktoré sa odmietli podieľať na falšovaní výsledkov volieb, a príslušníkom bieloruskej polície, ktorí odmietli použiť silu proti demonštrantom.O vytvorení fondu informoval bývalý bieloruský diplomat Valeryj Capkala, ktorého Ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta nedávnych prezidentských volieb v Bielorusku.Capkala dodal, že mal stretnutia s príslušníkmi bieloruskej diaspóry v Rusku i na Ukrajine, ale najmä v Poľsku a kontaktoval sa aj s Bielorusmi v Nemecku či USA.Poznamenal, že fond bol založený na Ukrajine z praktického hľadiska - pre bezvízový režim s Bieloruskom.Capkala okrem toho v stredu oznámil vznik frontu spásy Bieloruskej republiky. Jeho cieľom je "".