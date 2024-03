Litovský minister: NATO musí zostreliť všetky cudzie rakety

Washington 25. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia musí podľa litovského ministra zahraničných vecí Gabrieliusa Landsbergisa odkázať Rusku, že zničí všetky jeho rakety, ktoré vniknú do jej vzdušného priestoru. Landsbergis tak v pondelok reagoval na ruskú raketu, ktorá v nedeľu ráno narušila vzdušný priestor Poľska, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



K incidentu došlo počas masívneho ruského útoku na Ukrajinu. Ruská raketa zotrvala v poľskom vzdušnom priestore - blízko pohraničnej dediny Oserdów na juhovýchode Lubelského vojvodstva - 39 sekúnd, pričom vojenské radarové systémy ju počas tejto doby sledovali.



"Raz môže ísť o chybu. No ak dovolíme, aby sa to opakovalo, bude to vnímané ako pobádanie," povedal v Landsbergis americkej televízii Fox News počas svojej pondelňajšej návštevy Washingtonu. "Preto musíme zmeniť... náš postoj a vyslať veľmi jasný signál, že ak sa to bude opakovať, rakety alebo drony budú zostrelené," dodal.



Poukázal pritom na skutočnosť, že k obdobným incidentom došlo už predtým ako v Poľsku, tak aj Rumunsku.



Poľská armáda zistila narušenie svojho vzdušného priestoru ruskou raketou aj koncom decembra minulého roka.



V novembri 2022 zase zasiahla raketa poľskú dedinu neďaleko hranice s Ukrajinou a zabila dvoch civilistov. Západní predstavitelia dospeli k názoru, že išlo o ukrajinskú protilietadlovú raketu, ktorá bola vystrelená na obranu pred ruskými útokmi.