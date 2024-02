Litovský minister prirovnal protest farmárov k ruským hybridným útokom

Vilnius 28. februára (TASR) – Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis prirovnal plánovanú blokádu poľsko-litovskej hranice poľskými farmármi k ruskému hybridnému útoku. TASR správu prebrala od agentúry PAP.



Landsbergis reagoval na plány poľských poľnohospodárov od piatku celý týždeň blokovať poľsko-litovskú hranicu. Chcú tak zabrániť, aby ukrajinské obilie prepravované cez Poľsko do Litvy opäť vrátilo do Poľska.



Poľskí farmári blokádami ciest a hraničných priechodov protestujú proti dovozu lacného ukrajinského obilia a iných poľnohospodárskych výrobkov.



"Pripomína to (blokáda) niektoré hybridné operácie, ktoré intenzívne využíva ruská propaganda," vyhlásil v stredu minister Landsbergis. Dodal, že blokáda na asi 100-kilometrovom úseku poľsko-litovskej hranice medzi ruskou enklávou Kaliningrad a Bieloruskom už nepripomína protestné akcie, ale aktivity ohrozujúce národnú bezpečnosť Poľska a Litvy.



"Dúfam, že naši partneri v Poľsku na to zdieľajú náš názor a že urobíme všetko pre to, aby sme zabránili eskalácii," uviedol Landsbergis.