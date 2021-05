Litovský parlament je proti registrovanému partnerstvu homosexuálov

Vilnius 25. mája (TASR) - Litovský parlament v utorok zamietol v prvom čítaní návrh na zavedenie registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia. Informovala o tom agentúra AFP.



Návrh zákona by párom zaručil právo po sebe dediť, ako aj spoluvlastníctvo, procesné záruky či možnosť prijatia partnerovho priezviska. Vzťahovali by sa pritom na osoby v homosexuálnych aj heterosexuálnych vzťahoch. Adopciu dieťaťa slobodným párom však návrh zákona neumožňoval.



Návrh o registrovanom partnerstve predložil parlamentu liberálny poslanec Tomas Raskevičius, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii. Ešte pred hlasovaním sa vyjadril, že možnosť uzatvoriť "rodovo neutrálne" registrované partnerstvá by bolapre LGBTQ komunitu v Litve veľkým pokrokom – ako "prekročenie Rubikonu", dodal.



Ako píše AFP, návrh zákona podporovala aj litovská premiérka Ingrida Šimonyté, avšak vyvolal spor v jej politicky rozdrobenej koalícii.



Poslanci, ktorí hlasovali proti návrhu, tak urobili z dôvodu, že by podľa nich prišlo k ohrozeniu definície termínu rodina – po sociálnej aj legislatívnej stránke. Začiatkom mája proti návrhu zákona tiež protestovali tisícky ľudí, ktorí podľa vlastných slov chceli ochrániť "tradičnú rodinu".



Litovský prezident Gitanas Nauséda uviedol, že uzákonenie homosexuálnych partnerstiev musí byť v súlade s ústavou – tá však manželstvo definuje ako zväzok medzi mužom a ženou.



Silno kresťanská Litva patrí zároveň ku krajinám EÚ s výraznou anti-LGBTQ rétorikou. Z výsledkov prieskumu eurobarometru z roku 2019 vyplýva, že až 70 percent opýtaných respondentov sa vyslovilo proti registrovanému partnerstvu pre homosexuálov.